Čtyři předchozí zápasy kopřivničtí házenkáři vyhráli, až na v poslední době výborně hrající Duklu Praha nestačili. A urodila se tak první letošní prohra kopřivnického týmu.

Zápas však i přesto musel fanoušky, kterých opět přišlo více než osm stovek, bavit. Sledovali, jak Kopřivnice, ač oslabena zraněními svých opor, dlouho s favoritem držela tempo. Po poločase vedla Dukla jen o tři góly, až ve druhé polovině utkání začala Kopřivnice na tým z Hlavního města ztrácet.

„Měli jsme přípravu stíženou tím, že Edwin Brito Benítez byl od posledního zápasu zraněný. Do toho se nám v prvním poločase zranil Bukovský a do zápasu vůbec nemohl nastoupit Fulnek, to znamená, že jsme neměli k dispozici základní osu, o kterou se opíráme,“ poznamenal po utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Klíčový náskok získala Dukla díky podařené pětiminutovce po čtyřicáté minutě, kdy vstřelila pět branek a sama neinkasovala. Tím si vytvořila šestibrankový náskok, který už udržela. Veřmiřovský viděl kámen úrazu porážky v obranné fázi mužstva: „Bohužel jsme dostali 39 branek a na to se vyhrát nedá, protože dát Dukle přes čtyřicet branek je nesmysl. Je škoda, že dnes obrana nepomohla našim brankářům a tady opět vidím prostor pro zlepšení,“ konstatoval.

Jeho protějšek Daniel Čurda byl naopak logicky šťastný za důležité vítězství. „Jsem nesmírně šťastný. Myslím si, že jsme předvedli vynikající výkon zejména v útočných činnostech, kde jsme excelovali a měli fantastickou úspěšnost střelby. Věděli jsme, že nás dnes čeká extrémně těžký zápas,“ prohlásil lodivod druhého týmu tabulky.

Kopřivnice si v tabulce Strabag Rail extraligy udržela páté místo, které drží ale už pouze o bod před Novým Veselím. Právě s tímto soupeřem se Kopřivničtí utkají už ve čtvrtek v rámci předehrávky 20. kola, kterou budou snímat i kamery České televize. „Musíme zvednout hlavy a dobře se připravit na těžký televizní zápas v Novém Veselí,“ burcuje tři kola před koncem základní části Veřmiřovský.

KOPŘIVNICE – DUKLA PRAHA 32:39 (19:21)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Donoso 9, Hiraldo 7,/4 Hanus 7, Doležel 3, Benítez 3, Gřes 1, Střelec, Petřík, Tkadleček, Polcar, Jonák, Škarpich, Bukovský. Trenér: Veřmiřovský.

Sedmičky: 4:4. Vyloučení: 3:4. ŽK: 1:2. Diváci: 803. Rozhodčí: Horáček, Novotný.

Ostatní výsledky 19. kola: Brno – Jičín 24:24, Frýdek-Místek – Hranice 25:28, Zubří – Maloměřice 37:16, Lovosice – Plzeň 28:33, Karviná – Nové Veselí 26:26.