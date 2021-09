„Jsme šťastní, že mohou hrát před domácím publikem. Po roce, kdy v halách byli jenom hráči, rozhodčí a zapisovatelé, je ta atmosféra úžasná. Myslím, že i kluci si to užili a doufáme, že se jim hraje líp,“ usmál se Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru šampionátu.

„V průběhu roku to vypadalo, že mistrovství Evropy nebude, pak bude, ale bez diváků. Teď se může zaplnit necelá polovina kapacity haly, asi 4700 míst,“ vysvětlil potíže způsobené covidem.

Ostravar Aréna hostila základní skupinu B, „áčko“ se hrálo v polském Krakově, „céčko“ ve finském Tampere a „déčko“ v estonském Tallinnu. Osmifinále se odehrálo v sobotu a v neděli v polském Gdaňsku a v neděli a pondělí v Ostravě, na stejných místech dojde ve středu na čtvrtfinále. Vítězové se pak sejdou v Katovicích, kde bude 19. září vyhlášen evropský volejbalový mistr.

„Divácký trend je vzestupný, protože klukům se relativně daří, takže doufáme, že na vyřazovací boje zaplníme půlku haly do posledního místečka a o volejbale bude hodně slyšet i v následujících dnech,“ připomenul Kozáček, že český národní tým v pondělním osmifinále čeká od 19 hodin duel s Francií, olympijským vítězem z Tokia. Patnáct zápasů v základní skupině B vidělo celkem 17 206 diváků.

Osm stovek z nich ve čtvrtek sledovalo už odpolední utkání Bulharsko – Bělorusko (3:1). „Lístky se prodávají jen do sektorů bez přesných sedadel, takže je možné, že si místa chtěli pohlídat na večerní zápas našich. Ostravar Aréna je ale velká a podle mě je odevšad krásně vidět na plochu,“ poznamenal člen organizačního výboru.

„Pro diváky to pořád není komfortní, musí být testovaní a prokazovat se potvrzením, ale už to aspoň náznakem připomíná dobu předcovidovou. Lidé prostě ke sportu patří a dodávají mu emoce. Radši budeme řešit komplikace se vstupenkami, než jak zamknout prázdnou halu, aby se nikdo nedostal dovnitř,“ konstatoval.

Do Ostravar Arény se sjíždějí fanoušci z celé republiky, což hrdě dokazují názvy svých měst na českých vlajkách, i z ciziny. „Svému nároďáku přijela v základní skupině fandit asi stovka Slovinců a byli fajn,“ prozradil Kozáček, že přivezli i harmonikáře a v hale zpívali.

O šampionátu se ví v celém světě. Vedle České televize pracují v Ostravar Aréně štáby z Itálie a Slovinska, teď je doplnili Francouzi. A mezi akreditovanými novináři ze dvanácti evropských zemí je i fotograf z Japonska.

Organizace však nebyla jednoduchá. „Přípravy měly být dva roky, ale covid to celé rozkopal, takže intenzivně jsme na tom pracovali půl roku. Naštěstí máme zkušený tým a v Ostravar Aréně, kde probíhá spousta akcí, jsou také zkušení matadoři. Myslím, že nám to šlape bez sebemenších problémů,“ ocenil práci svých kolegů s tím, že od účastníků má jen pozitivní ohlasy. Není divu, do haly to mají jen pár kroků.

„Pro volejbal jsme uzavřeli hotel Clarion, kde bydlí všechny týmy, rozhodčí a další oficiálové. Ti, kteří pomáhají s organizací a nejsou místní, bydlí v Plusu,“ vysvětlil Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru ME. Vedle „ostravského“ kvarteta Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Česko podle něj nebylo v hotelu problém ubytovat i výpravy Francie, Německa, Lotyšska a Chorvatska, které ho doplnily v osmifinále. A vedle Ostravar Arény mohou volejbalisté využívat k tréninku i halu TJ Ostrava ve Varenské ulici.