/FOTOGALERIE/ Zázemí pro přípravu našli čeští volejbalisté v Kutné Hoře, kde ladí formu na obhajobu loňského vítězství ve Zlaté evropské lize. Základní skupinu C tým trenéra Jiřího Nováka rozehraje dvěma zápasy ve Zlíně - v sobotu 27. května nastoupí proti Slovensku a ve středu 31. května proti Finsku. Pak zamíři do Ostravy, kde se 3. června utká s Estonskem.

Česká volejbalová reprezentace Zlatou evropskou ligu vloni vyhrála. | Foto: CEV

Odvety u soupeřů odehraje 10. června v Tartu, 14. června v Tampere a 17. června v Nitře. A pokud postoupí ze skupiny, Final 4 hostí 24. a 25. června chorvatský Zadar.

V Kutné Hoře se připravuje šestnáct hráčů, ale širší výběr české reprezentace čítá pětadvacet jmen. „Vypadá to, že všichni přijeli v dobré kondici,“ pochvaloval si Adam Zajíček, blokař a kapitán loňského vítězného týmu ve Zlaté evropské lize. Do této pozice ho spoluhráči a realizační tým zvolili i letos. „Příprava je zatím o kondici, sehrávání a herních činnostech jednotlivců, než o hraní v šestkách,“ prozradil staronový kapitán.

Reprezentační sezona má tři vrcholy, vedle Zlaté evropské ligy je to mistrovství Evropy na přelomu srpna a září v makedonském Skopje, kde Čechy čeká ve skupině domácí výběr, Polsko, Nizozemsko, Dánsko a Černá Hora. K poslední akci, na které budou bojovat o olympijskou Paříž 2024, poletí do Brazílie. V kvalifikačním turnaji skupiny A narazí na Itálii, Írán, Kubu, Ukrajinu, Německo, Katar a domácí Brazilce.

„Uvědomujeme si, že celé léto bude náročné a všechno tomu přizpůsobujeme. Soustředíme na hlavně evropský šampionát, kde po úspěchu, který jsme předvedli předloni v Ostravě, máme minimálně na to, ho zopakovat,“ připomenul kapitán Adam Zajíček rok 2021.

Češi tehdy v Ostravar Aréně porazili obhájce stříbra ze Slovinska (3:1), se silnými Bulhary padli až v tie-breaku (2:3), o set obrali favorita z Itálie (1:3) a v osmifinále poslali domů olympijské vítěze z Francie (3:0). Na ME skončili osmí, když ve čtvrtfinále podlehli Slovincům.

„To, co bude v ostatních soutěžích, bude jen přidaná hodnota. Do všech ale jdeme tak, abychom uspěli co nejlepším způsobem pro Českou republiku. Sám jsem zvědavý, jak se nám bude dařit a už první zápas napoví,“ řekl Adam Zajíček, který s Jakubem Janouchem, Danielem Pfefferem, Milanem Moníkem a Lubošem Bartůňkem patří k nejzkušenějším hráčům v týmu.

„Prioritou je mistrovství Evropy, kde máme reálnou šanci uspět,“ souhlasil nahrávač Jakub Janouch, čerstvý mistr české extraligy s pražskými Lvy. Na minulém šampionátu v Ostravě vedl tým v roli kapitána. „Energii v sobě najdu vždycky, protože strašně rád hraju zápasy. V týmu jsou spoluhráči, kteří už skoro všichni vyhráli nějakou soutěž, mají buldočí povahu, takže se moc těším na to, že budeme bojovat bok po boku,“ svěřil se Jakub Janouch.

„Na postu smečaře je v týmu obrovská konkurence. Dám do toho všechno, abych ukázal, co ve mně je, snad to vyjde a dostanu se do týmu pro evropský šampionát a olympijskou kvalifikaci. Zahrát si proti nejlepším týmům na světě by byl můj splněný sen,“ prozradil devatenáctiletý Jiří Benda z extraligového Black Volley Beskydy, nejmladší nováček v české reprezentaci.

Nominace ČR na Zlatou evropskou ligu:

Nahrávači: Luboš Bartůněk, Jiří Srb, Šimon Bryknar, Jakub Janouch.

Smečaři: Daniel Čech, Lukáš Vašina, Martin Licek, Jiří Benda.

Univerzálové: Marek Šotola, Patrik Indra.

Blokaři: Adam Zajíček, Petr Špulák, Josef Polák, Jakub Klajmon.

Libera: Daniel Pfeffer, Milan Moník.