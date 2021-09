„Mají teď generaci, která jim funguje skvěle. Hrají spolu delší dobu, mají za sebou výsledky, asi po právu jsou pasovaní do role favoritů,“ přiblížil trenér Jiří Novák sílu Slovinců, prvního soupeře českého výběru.

V sobotu ho čeká Bělorusko a v neděli Bulharsko. „Postup ze skupiny bude extrémně těžký. Nemůžeme dopředu říct, že někoho porazíme, a nikdo ze soupeřů nemůže dopředu říct, že porazí nás. Volejbal je strašně vyrovnaný a první výsledky z mistrovství Evropy ukázaly, že led mezi vítězstvím a prohrou je strašně tenký. Záleží, na jaké místo se stoupne,“ upozornil Novák na úvodní souboje v dalších skupinách, které hostí finské Tampere (C), estonský Tallin (D) a polský Krakov (A).

V Česku se mistrovství Evropy naposledy konalo v roce 2011 v Karlových Varech, o deset let dříve ho hostila Ostrava. „Taková akce, navíc u příležitosti sto let českého volejbalu, se v republice nejméně další desetiletí opakovat nebude. Doufám, že předvedeme super výkon a třeba urveme nějaký hezký výsledek, který by mohl být inspirací, jakou pro nás částečně je výkon nároďáku z Ostravy před dvaceti lety. Doufám, že třeba na to navážeme a generace po nás budou říkat: To tenkrát, když kluci byli tolikátí,“ se smíchem připomenul univerzál Jan Hadrava 4. místo z roku 2001.

Tehdy byl oporou týmu na smeči Jiří Novák, trenér současného výběru, složeného ze zkušených i mladých hráčů. Zvládnou tlak a očekávání na domácím šampionátu? „Nemělo by je to nějakým způsobem poznamenat. Když jsme tady hráli my, tak jsme taky byli mladí, nekoukali se doleva doprava, deset tisíc lidí za zády, prostě jsme do toho šli a povedlo se nám to,“ konstatoval někdejší smečař.

Připomenul ale diváckou kulisu. „Atmosféra byla skvělá, přišlo deset tisíc lidí, což dnes bohužel nemůže. Ale i kdyby přišlo pět tisíc, tak by to bylo skvělé,“ přál by svým svěřencům zažít totéž.

Co podle něj bude platit na soupeře? „Nechtěl bych mluvit o silných a slabých stránkách. Musíme mít kvalitu ve všem. Nemáme na výběr z patnácti hráčů od 205 cm výš ani ranaře. Hledat musíme českou cestu, jak být dobří a s nejlepšími soupeřit. A zdokonalovat se v tom, v čem chceme být dobří. Nejsilnější stránka, doufám, budou naši diváci,“ poznamenal trenér Jiří Novák.

„Ostravar Aréna by měla být taková nedobytná pevnost,“ souhlasil kapitán a nahrávač Jakub Janouch. Zároveň prozradil, že v týmu vládne zdravá nervozita. „Cítíme, že už o něco jde. Důležité je, aby to prvním písknutím z nás spadlo a do hry jsme zapojili bojovnost a srdce,“ dodal Janouch.

Prvním krokem je osmifinále. „Budu maximálně spokojený, kdyby se nám povedlo postoupit ze skupiny a přejít ještě jeden zápas. Neříkám, že to bude náš konec, ale tohle jsou takové postupné cíle,“ prozradil český kouč.

Česká volejbalová reprezentace - nahrávači: Luboš Bartůněk, Jakub Janouch, blokaři: Vojtěch Patočka, Josef Polák, Oliver Sedláček, Adam Zajíček, smečaři: Adam Bartoš, Jan Galabov, Martin Licek, Lukáš Vašina, univerzální hráči: Michal Finger, Jan Hadrava, libera: Daniel Pfeffer, Milan Moník. Trenér: Jiří Novák, asistenti: Martin Kop, Fulvio Bertini.

Program základní skupiny B na ME v Ostravě

Pátek 3. září - 14.15: Itálie – Bělorusko, 17.15: Černá Hora – Bulharsko, 20.15: Česko – Slovinsko.

Sobota 4. září - 16.00: Černá Hora – Slovinsko, 19:00: Bělorusko – Česko.

Neděle 5. září - 16.00: Česko – Bulharsko, 19.00: Itálie – Černá Hora.

Pondělí 6. září - 15.45: Bulharsko – Itálie, 19.00: Slovinsko – Bělorusko.

Úterý 7. září - 16.00: Slovinsko – Bulharsko, 19.00: Černá Hora – Česko.

Středa 8. září - 15.45: Itálie – Slovinsko, 19.00: Bělorusko – Černá Hora.

Čtvrtek 9. září - 16.00: Bulharsko - Bělorusko, 19.00: Česko - Itálie.

Neděle 12. září: dva zápasy osmifinále.

Pondělí 13. září: dva zápasy osmifinále.

Středa 15. září: dva zápasy čtvrtfinále.