Domácí reprezentanti jsou v dějišti ME od soboty a halu si už „osahali“ ve dvou přípravných zápasech. „Jsem rád, že jsme si v Ostravě mohli zahrát s Řeky a dokázali jsme je i porazit,“ připomenul Milan Moník, oblékající dres libera, vítězství v prvním duelu 3:0 (22, 19, 23). Ve druhém remizovali 2:2 (-23, 23, 21, -12).

„Ostravar Aréna je opravdu krásná a obrovská, před lety jsem v ní byl v roli diváka a koukal na našeho trenéra a manažera, jak hrají o medaile. Bylo by skvělé, kdyby se nám alespoň částečně podařilo zopakovat takový úspěch,“ připomenul další libero Daniel Pfeffer 4. místo týmu, v němž byli Jiří Novák a Miloslav Javůrek, na ME 2001 v Ostravě.

„Na Evropu jsme všichni natěšení, hala je nádherná a my doufáme, že nás do ní přijde povzbudit co nejvíc lidí a poženou nás dopředu. Necháme tam všechno, hlavně to naše české srdíčko,“ zdůraznil Milan Moník, který byl v minulé sezoně oporou extraligového Black Volley Beskydy. V létě se z něj stal pražský Lev.

Vstupenky se už od června prodávají v síti Ticketportal, současná koronavirová situace dovoluje zaplnit Ostravar Arénu jen z poloviny. „Je to necelých pět tisíc diváků,“ upřesnil Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru ME 2021.

„Všichni diváci budou samozřejmě muset dodržovat veškerá platná hygienická opatření, která zahrnují povinnost prokázat se očkováním, testem nebo prodělanou nemocí covid-19. Zároveň budou muset mít všichni v hale po celou dobu nasazený respirátor nebo nano roušku,“ doplnil Kozáček.

Česká volejbalová reprezentace - nahrávači: Luboš Bartůněk, Jakub Janouch, blokaři: Vojtěch Patočka, Josef Polák, Oliver Sedláček, Adam Zajíček, smečaři: Adam Bartoš, Jan Galabov, Martin Licek, Lukáš Vašina, univerzální hráči: Michal Finger, Jan Hadrava, libera: Daniel Pfeffer, Milan Moník. Trenér: Jiří Novák, asistenti: Martin Kop, Fulvio Bertini.

Program základní skupiny B na ME v Ostravě

Pátek 3. září - 14.15: Itálie – Bělorusko, 17.15: Černá Hora – Bulharsko, 20.15: Česko – Slovinsko.

Sobota 4. září - 16.00: Černá Hora – Slovinsko, 19:00: Bělorusko – Česko.

Neděle 5. září - 16.00: Česko – Bulharsko, 19.00: Itálie – Černá Hora.

Pondělí 6. září - 15.45: Bulharsko – Itálie, 19.00: Slovinsko – Bělorusko.

Úterý 7. září - 16.00: Slovinsko – Bulharsko, 19.00: Černá Hora – Česko.

Středa 8. září - 15.45: Itálie – Slovinsko, 19.00: Bělorusko – Černá Hora.

Čtvrtek 9. září - 16.00: Bulharsko - Bělorusko, 19.00: Česko - Itálie.

Neděle 12. září: dva zápasy osmifinále.

Pondělí 13. září: dva zápasy osmifinále.

Středa 15. září: dva zápasy čtvrtfinále.