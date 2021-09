V domácí atmosféře, o kterou se postaralo téměř dva a půl tisíce diváků, to snad ani jinak dopadnout nemohlo. „Porazili jsme jednoho z favoritů na evropský trůn,“ radoval se po utkání smečař Lukáš Vašina, autor 13 bodů.

„Do zápasu jsme šli s velkou bojovností, chtěli jsme ho vyhrát. Šance byla padesátiprocentní,“ přiznal Vašina. „Hráli jsme dobrý volejbal. Kluci byli nabuzení, šli do toho agresivně a diváci jim pomohli,“ ocenil předvedený výkon trenér Jiří Novák.

Přesto se na palubovce odehrála bitva. Češi v ní úspěšně zvládli vyrovnanou koncovku úvodní sady a v další svého soupeře úplně přejeli. Základní kámen položil skvělý servis se sedmi esy, na body z bloků porazili úřadující vicemistry 7:3 a v útoku se na síti prosadili přes slovinskou obranu.

Krizi si český tým vybral jen ve třetím setu. „Polevili jsme na přihrávce a udělali strašně moc nevynucených chyb. Jsem rád, že se to ve čtvrtém změnilo a začali jsme hrát to, co na začátku,“ oddechl si smečař Vašina. „Slovincům jsme to trošku dali na talíři, nemuseli toho moc udělat, ale klobouk dolů, jak jsme se zvedli,“ radoval se trenér Novák z první výhry na šampionátu.

„Vítězství je pěkné, ale s pokorou se připravíme na sobotu, kdy to pro nás bude klíčové,“ připomenul český kouč nadcházející duel s Běloruskem. „Radost je momentálně velká, ale zítra je nový den a nový soupeř. Musíme se z toho rychle otrkat, odpočinout si, zůstat nohama na zemi a být pokorní. S takovým nadšením musíme hrát i zítra a pevně věřím, že předvedená hra se zopakuje,“ souhlasil s koučem blokař Adam Zajíček, který se v pátečním duelu blýskl dvěma esy.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Základní skupina B v Ostravě:

Česko - Slovinsko 3:1 (24, 18, - 14, 19)

Rozhodčí: Cambré (Bel.) a Simonovič (Srb.). Čas: 102 min. Diváci: 2425.

Česko: Vašina 13, Zajíček 11, Hadrava 13, Galabov 14, Sedláček 6, Janouch 1, libero Moník - Finger, Licek, Finger, A. Bartoš, Bartůněk, Polák. Trenér: Novák.

Slovinsko: Urnaut 11, Pajenk 11, Stern 14, Cebuli 11, Kozamernik 10, Vincic - libera Klobucar a Kovačič - Sket 1, Ropret, Možič 3. Trenér: Giuliani.

Další zápasy: Itálie - Bělorusko 3:0 (18, 12, 15), Bulharsko - Černá Hora 3:0 (22, 17, 25).

Víkendový program v Ostravar Aréně:

Sobota - 16.00: Černá Hora – Slovinsko, 19:00: Bělorusko – Česko.

Neděle - 16.00: Česko – Bulharsko, 19.00: Itálie – Černá Hora.