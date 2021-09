I když jasným favoritem je vítěz letošní olympiády v Tokiu, který má v kádru hned deset zlatých medailistů, český tým se předem nevzdává. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka jsou bojovníci, což předvedli v posledním utkání základní skupiny B proti Itálii. I přes porážku 1:3 s ní sehráli zcela vyrovnanou partii.

„Říkali jsme si, že nemáme co ztratit a tahle role nám vyhovuje, takže i to nám pomohlo,“ konstatoval 201 centimetrů vysoký volejbalista. „Je jednodušší překvapit a porazit soupeře, který je papírově lepší než vy, než ty, které porazit musíte. To je těžší,“ připomenul Sedláček úvodní duel šampionátu, v němž Češi zdolali evropské vicemistry ze Slovinska (3:1).

„Můžeme jen překvapit. Toho bychom měli využít a o postup se s Francií porvat. Třeba zablokovat Ngapetha by bylo fajn,“ usmál se třiadvacetiletý blokař. „Celkově tým Francie tvoří fakt skvělí hráči, jakýkoliv úspěch by byl super,“ dodal Sedláček, který do této sezony byl oporou extraligového VK Ostrava, teď posílí České Budějovice.

Utkání na mistrovství Evropy jsou pro něj poslední v Ostravě. „Abych řekl pravdu, tak jsem to jako loučení vůbec nebral. Jsem tady oddělený s nároďákem a snažím se soustředit na zápasy. S kluky v klubu jsme se loučili, ale budu tady dál hrát. Je fakt, že příště už přijedu jako soupeř, takže mě tak diváci asi nepřijmou,“ připustil.

Na jihu Čech se kvůli reprezentačním povinnostem ještě nestihl zabydlet. „Řešíme byt. Musím poděkovat mámě, protože mi s tím strašně pomáhá. Byla tam už asi třikrát, vzala mi tam s přítelem věci. Fakt mi pomáhají hodně moc, protože mi ubude práce, v podstatě přijdu do vybaveného bytu,“ prozradil.

Osmifinále Česko – Francie začíná v Ostravar Aréně v pondělí v 19 hodin.