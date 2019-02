Po dlouhé cestě se Sadská velmi rychle rozběhala. Dobrá obrana, rychlý přechod do útoku a přesná střelba byly základem dobrého výsledku. Příbor přistoupil k utkání s viditelným respektem, daným vysokou porážkou v Sadské. Přesto předvedl velmi sympatický a technický výkon. V týmu Vos pokračovala ve velmi dobrém výkonu Povolná, ke které se pod košem přidala Michlová a pro soupeře bez výrazného pivota byla situace neřešitelná. Na rozehrávce kralovala Štědrá, postupně se na hřišti vystřídaly i ostatní hráčky, které téměř všechny i bodovaly.

Body: Štědrá 19, Veselá 14, L. Hojková 13, Povolná, Michlová 10, Douděrová 4, Žampová 2.

Start Havířov – ŠBK Sadská 55 : 68 (20:14, 32:28, 44:49)

Dalšíí soupeř byl zcela jiných kvalit. I když oslaben o několik nemocných hráček, od počátku dělal Sadské problémy. Přesnou střelbou ze střední i trojkové vzdálenosti i rychlým pohybem míče si vytvořily havířovské hráčky desetibodový náskok a tak musel následovat time out, aby se hostující hráčky uklidnily. Celý poločas počáteční manko pak postupně dotahovaly a ve třetí čtvrtině se jim podařilo jít do vedení. V tuto chvíli byla neocenitelná role Štědré a Veselé, kterým se podařilo několikrát vypíchnout míč a snadno skórovat. Stejně tak opět skvěle zahrála Michlová a s ní Žampová. Stejně důležitá byla i přesná střelba L. Hojkové, která se trefila vždy v pravý čas, kdy soupeř dotahoval. Radost z výhry kazí fakt, že do hry nemohla zasáhnout stále zraněná M. Hojková a zranění se obnovilo v poslední čtvrtině i Veselé. Důležité vítězství podrželo Sadskou v čele tabulky.

Body: Štědrá 22, Veselá 12, Žampová, L. Hojková 11, Michlová 10, Povolná 2. (pk)