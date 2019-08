Pořadatelé letos poprvé akci rozložili do dvou dnů, aby mohli rozšířit kapacitu závodu, který býval vždy předem vyprodaný. Vyhledávají ho totiž nejen zkušení sportovci, ale díky intervalovému startu a kratším distancím i hobíci a začátečníci. Také letos bylo plno.

„Rozdělení do dvou dnů se ukázalo jako správný krok, který nám navíc pomohl zvýšit komfort a péči o účastníky. Do závodů na krátké a dlouhé trase individuálně a ve štafetách se zapojilo na 800 sportovců, k tomu přes tři sta dětí všeho věku, jejichž soutěžení je především o radosti z pohybu a má úžasnou atmosféru. I díky našim partnerům, kteří připravili pro sportovce i diváky pestrý doprovodný program, a také díky fanouškům to byl skutečný triatlonový festival a všem za to děkujeme. Pro příští rok bychom rádi ještě trochu zvýšili kapacitu závodu a protože to bude jubilejní desátý ročník, plánujeme i zajímavé překvapení,“ uvedl prezident Valachy tour Ladislav Sušil.

Pátek 2. srpna patřil v Novém Hrozenkově závodům dětí a závodu dospělých na krátké trase. Hlavní závod na dlouhé trase včetně štafet se poprvé přesunul na sobotní den, 3. srpna. Oba dny tradičně moderoval Stanislav Bartůšek, který je sám zkušeným triatletem.

Hlavní favorit a obhájce loňského zlata, 18letý Radim Grebík, zvítězil na hlavní, dlouhé trase obnášející 360 metrů plavání, 16 km kola a 4,3 km běhu v čase 1 hodina a 3 minuty.

„Bylo to opět super, navíc pro mě úplně ideální počasí, užil jsem si to. Věděl jsem, že je tu spousta kvalitních bikerů, takže musím čas nahnat v plavání a běhu. Když jsem v půlce běžecké části viděl, že ostatní kluci jsou blízko za mnou, přidal jsem a vyšlo to,“ líčil v cíli Radim Grebík ze zlínského klubu Titan Trilife, který patří k nadějím českého triatlonu a je i součástí české juniorské reprezentace.

Rovnou z Nového Hrozenkova mířil na důležitý nedělní závod evropského poháru juniorů v Táboře. Vojtěch Bednarský, jeho týmový kolega a další z hlavních favoritů, skončil druhý s časem 1:04:53 (jeho mladší bratr Václav obsadil čtvrtou příčku). Třetí byl Petr Šťastný, zkušený biker a loňský vítěz série Valachy tour.

Nejrychlejší žena Martina Novotná dorazila do cíle v čase 1:23:59.

„Měla jsem z vítězství takovou radost, že jsem skákala jako malá holka. Myslela jsem si maximálně na třetí místo, tohle jsem nečekala, tím spíš, že jsem na závod málem nejela. Přemluvil mě kamarád na poslední chvíli,“ svěřila se v cíli. Ke všemu na cyklistické trase dvakrát řešila problém se zadrhnutým řetězem.

„Ale plavání bylo v pohodě a běh byl taky super. Trať se mi moc líbila, zdejší kopce mám ráda,“ dodala. Druhé místo obsadila Lucie Skřivánková, třetí Silvie Pavlíčková.

Účastníky přijel pozdravit i předloňský vítěz, triatlonový šampion František Kubínek, kterému rozjetou sportovní kariéru před dvěma lety přerušila těžká autonehoda, z níž se nyní usilovnou rehabilitací postupně zotavuje. V pátek slavnostně odstartoval závod na krátké trase a zkusil si plaveckou část. „Valachy man je super závod a Beskydy se mi moc líbí, rád se vracím. Minimálně štafetu bych tu už příští rok rád zkusil. Možnost opět závodit je pro mě velkou motivací,“ svěřil se.

VALACHY MAN byl čtvrtou, předposlední letošní akcí seriálu Valachy tour. Poslední závod Běhej Valachy, který rozhodne o vítězích celé série, se uskuteční 19. října ve Velkých Karlovicích.

Výsledky VALACHY MAN 2019:

Muži:

1. Radim Grebík (Titan Trilife) 1:03:16

2. Vojtěch Bednarský (Titan Trilife) 1:04:53

3. Petr Šťastný (Sport Races) 1:06:19

Ženy:

1. Martina Novotná (tuv sud Rusava bike team) 1:23:59

2. Lucie Skřivánková (Kolovna KM – BT Morkovice) 1:25:28

3. Silvie Pavlíčková (ASPOT Hulín) 1:25:38

Vítězové krátké trasy:

Muži – Jan Kundrát 0:44:43

Ženy – Šárka Půstová (Konrad Tools team Brno) 0:49:57