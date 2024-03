Český reprezentant na loňském Mistrovství Evropy ve skyrunningu v Černé Hoře Pavel Cimbálník vyhrál Pivovarský kros v Palačově. Vytrvalec ze Zašové v závodě dlouhém 12,3 kilometru, na trati s převýšením 350 metrů, dosáhl času 53:06. Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou 1 minuty a 19 sekund Marek Tretera (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm), třetí byl Jan Adámek z Valašského Meziříčí (Asics FrontRunner.cz, 55:31), Libor Bublík obsadil v čase 56:57 čtvrtou pozici, pátý skončil Tomáš Frýdl (Vsetín, 57:33).

Český reprezentant na loňském Mistrovství Evropy ve skyrunningu v Černé Hoře Pavel Cimbálník vyhrál Pivovarský kros v Palačově. | Foto: Veronika Kudělková

Závod žen vyhrála reprezentantka Atletiky Nový Jičín Adéla Bartoň Haitlová (Šádkův Gang, 1:04:51), před Zuzanou Starečkovu (Sportovna), jež byla v cíli pomalejší o 22 sekund, bronz si pověsila na krk Jana Rovňaník z Opavy (1:05:38), čtvrtá skončila Helena Kovaříčková z Poličné (Robe Top Team, 1:06:04), pátá do cíle doběhla Kateřina Polášková (AK Emila Zátopka Kopřivnice, 1:10:41).

NA TRASE BYLO BAHNO, MOKŘINY, ZAROSTLÉ PĚŠINY, VÝBĚHY I SEBĚHY

,,Závod byl zařazen do seriálu Paličák Trophy trail run série. Běžel se po lesních cestách v nádherné přírodě na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Na trati byly krásné výhledy na Hostýnské, Vsetínské a Oderské vrchy. Na trailové trase nechybělo bahno, mokřiny, zarostlé pěšiny, táhlé výběhy a prudké seběhy,“ informuje hlavní organizátorka Tereza Kopecká.

ZÁVOD CANICROSSAŘŮ OVLÁDLI JAN ANTOŠ A HANA JURAJDOVÁ

Součástí Pivovarského krosu byl také závod canicrossařů. V závodu v běhu se psem, který se konal na stejné trase, zvítězil v čase 57:31 Jan Antoš z Bulhar u Mikulova, druhý byl Martin Očadlík (1:00:44), třetí příčku vybojoval Petr Loprais (1:03:35).

Mezi ženami se díky skvělému času 1:02:52 z prvenství radovala Hana Jurajdová (Beskydský Dogmaraton Team), stříbrná byla Jitka Grygarová (Canicross Valašsko, 1:08:20), třetí místo obsadila Veronika Tomaškovičová z Bordovic (BUTT, 1:12:33).

,,Canicrossaři závody v Paličák Trophy trail run sérii rádi vyhledávají. Hlavně kvůli trailovým podkladům tratí, které jsou pro psy ideální,“ upozornila Kopecká.

V PALAČOVĚ SI ZAZÁVODILO TAKÉ 40 DĚTÍ

V Palačově si zazávodilo také 40 dětí v kategoriích od 2 do 15 let. Děti poměřily síly na trasách od 100 metrů do 3000 metrů. Na Novojičínsku závodily děti z Palačova a dalších vesnic, ale také z okolních atletických oddílů například z TJ Valašské Meziříčí, Atletika Nový Jičín, AK Emila Zátopka Kopřivnice.

POŘADATELÉ A BĚŽCI PODPOROVALI TAKÉ KAROLÍNU Z PERNÉ

Paličák Trophy trail run série má i charitativní podtext. V celém jejím průběhu se letos podporuje rodina Pavlíkových z Perné u Valašského Meziříčí, jejichž dcera Karolína trpí těžkou formou autismu. Rodina získané prostředky ze závodů využívá na nezbytnou rehabilitaci, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

POSLEDNÍ ZÁVOD SE KONÁ V PETŘKOVICÍCH U STARÉHO JIČÍNA

Poslední závod z letošního ročníku Paličák Trophy trail run série se uskuteční v sobotu 15. června v Petřkovicích u Starého Jičína. V 12 hodinovém závodě se bude závodit v okolí Petřkovské hůrky.

Lubomír Hotař