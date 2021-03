Vítězství žluto - modrých barev se ovšem úplně lehce nerodilo. Kopřivnické házenkáře totiž v poslední době provází poněkud nepříjemný nešvar – nevydařené úvody zápasů. Špatný start se jim nevyhnul ani s Veselím, brzy prohrávali o čtyři branky. „Je to celkem problém. Nevím, jestli to je nekoncentrovaností. Máme ale vždycky takovou desetiminutovku, která nám nevyjde. Většinou to bývá začátek prvního nebo druhého poločasu. Snažíme se na tom pracovat, je to o připravenosti na zápas,“ podotýká Martin Střelec.

Kopřivničtí nicméně ještě v první půli skóre srovnali. Po změně stran už navíc začali potvrzovat roli výrazného favorita a postupem času si začali vytvářet pohodlný náskok. „V prvním poločase nám moc nefungovala obrana, což jsme ale postupem času zlepšili. Dlouhodobě pak pracujeme na rychlém přechodu do útoku, řekl bych, že jsme potom Veselí hlavně uběhali,“ pousmál se Střelec. „Házená se sice většinou rozhoduje až v posledních deseti minutách, dalo by se ale asi říct, že od nějaké dvacáté minuty druhého poločasu, kdy jsme si vybudovali náskok, už se dalo mluvit o tom, že bychom ten zápas měli dotáhnout do zdárného konce,“ pokračuje kopřivnická opora, která se v posledních duelech rozstřílela.

Zubří Martin Střelec nasázel šest branek, Jičínské konto zatížil jen dvěma góly, brankáře Veselí ale tentokrát překonal osmi trefami, což je jeho sezónní maximum. „Není to o mé aktuální formě. Mančaft jde celkově nahoru, začínáme si věřit a jsme soudružní. S Veselím to vyšlo, Igi (Ignassi Admella Izard, pozn.) odchytal parádní zápas a míče mi do útoku házel milimetrově přesně,“ pochvaluje si kapitán Kopřivnice.

Jedinou kaňkou na jinak vydařené sobotě byla pro kopřivnickou kabinu výhra Brna v Jičíně. „Všechny to překvapilo. My jsme v Jičíně prohráli o gól, což nás mrzelo, alespoň bod jsme tam urvat mohli. Bude to holt boj do posledních kol,“ ví Martin Střelec, kterého stejně jako jeho spoluhráče čeká před závěrečnými dvěma zápasy čtrnáctidenní pauza. „Měli jsme to teď našlapané, ve dvou týdnech jsme odehráli v menší sestavě pět zápasů, takže to rozhodně uvítáme. Nemůžeme ale usnout na vavřínech, budeme pracovat dál,“ uzavřel Střelec.