Novojičínští zápasníci se představili na mezinárodním mládežnickém turnaji ve slovenských Bánovcích nad Bebravou. Do bojů zasáhlo 211 mladých zápasníků z pětadvaceti oddílu ze Slovenska, České republiky a Maďarska.

Zápasníci Nového Jičína | Foto: Zápas Nový Jičín

Novojičínští borci vybojovali v silné konkurencí hlavní maďarských a slovenských oddílu jednou zlatou a dvě stříbrné medaile. Zlato si na krk pověsil Marek Moravčík, který startoval v kategorii kadetů, a to ve váze do 110 kg, když ve finále jednoznačně udolal mistra Slovenska. Stříbrné medaile získali mladší žáci Matěj Staněk (váhová kategorie do 36 kg) a Vojtěch Kundrát (váhová kategorie do 45 kg). Velmi dobře si vedl v soutěži přípravek Theodor Brož (44 kg), který skončil čtvrtý. Jeho oddílový kolega Pavlo Siryi byl pátý.