/FOTOGALERIE/ Na Mistrovství České republiky ve volném stylu kategorie U13, které se konalo v sobotu 10. února v Ostravě, se neztratili ani zápasníci SK Tichá. Celkem si z vítkovické haly odvezli domů pět medailí - tři zlaté a dvě stříbrné.

Zápasníci SK Tichá na MČR 2024 ve volném stylu kategorie U13 v Ostravě. Kompletní výprava. | Foto: SK Tichá

V kategorii do 47 kilogramů vybojoval zlato Damián Večeřa. V kategorii do 35 kilogramů slavil republikový titul Lukáš Zrubek, ve stejné váhové kategorii brala zlato Dorota Andělová. Stříbra pak přidali v kategorii do 39 kilogramů Samuel Srněnský a v kategorii do 52 kilogramů Bára Svobodová. „Děkujeme za předvedení krásných zápasů a všem gratulujeme k nádherným výsledkům,“ chválila za SK Tichá Anna Zrubková.

„Chceme poděkovat všem našim fanouškům za jejich podporu, ať už přijeli osobně do Ostravy, nebo fandili na dálku. Vaše přítomnost a povzbuzování pro nás znamená hodně. Velké poděkování také patří našim trenérům. Jejich vedení a trénink připravil naše zápasníky na to nejlepší a získané tituly svědčí o jejich skvělé práci. Mistrovství České republiky ve volném stylu 2024 se stalo nejen místem pro vynikající sportovní výkony, ale také pro projev odhodlání, vášně a soutěživosti našich talentovaných zápasníků,“ dodala Anna Zrubková.