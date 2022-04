Damián Večeřa vyhrál kategorii přípravek do 39 kg, když na lopatky porazil Poláky Wikerského i Goldyna a ve finále Vojtěcha Kundráta z Nového Jičína, se kterým předtím nikdy nevyhrál.

Samuel Srněnský (do 35 kg) ve skupině vyhrál na lopatky nad polským Lepichem i Popem z Ostravy. Prohrál až ve finále na body s Bachkalom, který dva týdny předtím utekl z válečné Ukrajiny.

Druhý skončil také Lukáš Zrubek (do 31 kg), V prvním utkání ve skupině sice podlehl na lopatky Dvořákovi z Čechovic, ale vítězství na lopatky nad třineckými závodníky Krupou a Hojdysem ho posunula do finále. V souboji o 1. místo ale prohrál s Vodičkou z Krnova.

Třetí místa obsadili Barbora Svobodová (do 43 kg), Sebastián Srněnský (do 52 kg) a mladší žák Pavel Černota (do 57 kg).