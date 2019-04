Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal Sokol Vítkovice dne 30. 3. 2019 Mistrovství České republiky mladších žáků a žaček, kadetů a kadetek v zápase ve volném stylu (pozn.: dívky a ženy zápasí jen ve volném stylu). Tohoto mistrovství se zúčastnili dva tichavští zápasníci v kategorii kadetů.

Matěj Zátopek ve váze do 80 kg porazil v prvním utkání Koláře z Bohemians Praha. Pak v dalších utkáních prohrál s Cermankem z Hradce Králové a s celkovým vítězem Mlčochem z domácího oddílu. V boji o bronzovou medaili prohrál s Janoškem z Třince a tak z toho byla nepopulární bramborová medaile. Poprvé zápasil v kadetech v nejtěžší váhové kategorii do 110 kg,věkem ještě starší žák Vít Vlček. Nestačil na jediného zápasníka, několikanásobného Mistra ČR Jaroše z Hodonína, a obsadil tak výbornou stříbrnou příčku.

Ve stejném složení odjeli tichavští zápasníci na MČR mladších žáků a kadetů v zápase řecko-římském 6. dubna do Chomutova. Matěj Zátopek ve váze do 80 kg v prvním utkání prohrál s celkovým vítězem Vrbou z Chomutova. Pak následoval boj o stříbrnou medaili s Mlčochem z Vítkovic, přišla však prohra a byla z toho bronzová medaile.

V nejtěžší váze do 110 kg Vít Vlček dvě utkání prohrál a v boji o bronzovou medaili nestačil na Vachudu z Olympu Praha a bylo to čtvrté místo. Jejich trenér, starší bratr Matěje Jiří Zátopek, bývalý mistr ČR, několikanásobný reprezentant a také rozhodčí v zápase, byl spokojen.

„Matěj se po čtyřech letech vrátil k zápasu, když odešel vyzkoušet si jiný sport, a to volejbal. Zápasnický vlak mu kapánek odjel a musí to všechno dohánět. Víťa Vlček si to také vyzkoušel ve vyšší věkové kategorii a zároveň byl nejlehčí, pouze 97 kg , ostatní vážili nad 105 kg,“ hodnotil trenér.