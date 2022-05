Damian Večeřa vyhrál kategorii přípravky do 39 kg, když na lopatky porazil ve skupině Janíka z Ostravy, Kováře i Wilinga z Holyšova a ve finále Jaroslava Fantu z Olympu Praha.

Sebastian Srněnský (do 52 kg) dostal na lopatky tři soupeře a ve finálovém boji o zlatou medaili zvítězil nad čechovickým Tomšíkem 10:8 na body. Jeho bratr Samuel Srněnský (do 35 kg) také porazil tři soupeře na lopatky, ale ve finále prohrál na lopatky s Farkašem z Holyšova a získal stříbro.

OBRAZEM: Červenohorské sedlo i Dlouhé stráně. Cyklisty prověří náročné Jeseníky

Nejtěžší pozici měl na východě Čech Lukáš Zrubek, v jehož kategorii do 31 kg startovalo dvanáct závodníků. „Lukáš vyhrál na lopatky, následovala výhra na body, pak opět na lopatky a znovu na body. Probojoval se až do finále, kde prohrál na lopatky s Lukášem Malinou z Ostravy,“ popsal průběh soutěže tichavský trenér Petr Bordovský a dodal, že kromě přípravky startoval na Velké ceně i mladší žák Pavel Černota (do 57 kg) a obsadil 4. místo.