Závišický oddíl vyslal na toto klání osm judistických nadějí. V silné konkurenci borců celé České republiky, Polska a Slovenska si nevedli vůbec špatně.

Mladší žák Jan Michálek si v kategorii do 34 kg prožil divoký den. Nejprve po prohře s rožnovským Matoušem Liškou postoupil do semifinále z druhého místa, ale pak po výhře s Davidem Remešem z Opavy se ve finále utkal opět s Liškou. Závišický žák chtěl odčinit porážku ze základní skupiny a Liška zase potvrdit kvality z prvního duelu. Na tatami se jiskřilo a bouřily emoce. Nakonec však Michálek ukázal, že mu zbylo více sil a po vítězství se mohl radovat na stupních vítězů ze zlaté medaile.

V Raškovicích se skvělým výkonem blýskl rovněž František Bajer. Mezi mladšími žáky ve váze do 42 kg se neočekávalo, že by bez větších turnajových zkušeností atakoval přední příčky. Opak se stal ale pravdou. V pavouku si nejprve poradil s Janem Murinem z Baníku Ostrava. A když porazil i Lukáše Weismana z domácího JUDO Beskydy, ocitl se rázem v semifinále. Tady narazil na zkušeného Dominika Westa ze Slezanu Opava. Šance se závišickému žáku moc nedávaly. O to více překvapil, když se na tatami pral jako ostřílený borec, vzorně plnil pokyny trenéra a odměnou mu byla účast ve finále! Boj o zlato byl sice v režii Jakuba Bárty z SKP Holešov, ale i tak zisk stříbrné medaile z takto kvalitního turnaje je pro Františka Bajera velký příslib do budoucna.

Své úspěšné bratry se v Raškovicích pokoušeli napodobit i jejich mladší sourozenci. Benjamínci Ladislav Bajer i Štěpán Michálek bojovali jako lvi a po skvělých výkonech si mohli po zásluze vystoupat na stupně vítězů pro bronzové medaile. Mezi další úspěšné závišické benjamínky ve váze do 33 kg se zařadil i Prokop Kudělka. Své zápasy kromě jednoho všechny vyhrál a zajistil si tak bronzovou pozici na stupních vítězů.

Další závišičtí benjamínci Alexandr Londin, Kristián Horák a Jan Hajník podali taky dobré výkony. Bohužel, jejich vyhraná utkání stačily tentokrát jen na umístění těsně za medailovými pozicemi.