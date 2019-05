Vynikajícího výsledku dosáhl teprve osmnáctiletý závišický judista Radek Rýpar na mistrovství republiky mužů v Jablonci nad Nisou. Do své už tak velmi bohaté sbírky titulů z různých věkových kategorií si letos připsal zatím ten nejcennější.

Ve váhové kategorii do 60 kg měl v prvním kole volný los. Ve druhém se pak utkal se Šimonem Filipcem z JUDO Beskydy a výhra jej posunula hned do semifinálového zápasu. V důležitém duelu s Jakubem Bohdálkem z JUDO Vysočina nečekal závišický junior na náhodu a soustředěným výkonem si posun do vytouženého finále nenechal uniknout.

O zlato se ve finálovém bloku střetl s překvapivým finalistou Vincentem Skurkou z týmu Železo Hranice, který po těžkém boji vyřadil žhavého kandidáta na celkové vítězství, hranického Tomáše Berana.

Každá bitva o titul je hra nervů a ani na severu Čech tomu nebylo jinak. Oba soupeři se dobře znají už od žákovských kategorií a nebylo lehké překvapit soupeře něčím novým. Nakonec se projevilo více zkušeností na straně závišického judisty, který strhnul vítězství na svou stranu a mohl propuknout v obrovskou radost!

Vždyť ještě měsíc před šampionátem měl Radek Rýpar v sádře zlomenou ruku a jeho start vůbec nebyl jistý. Svou neskutečnou houževnatostí a pílí ale dokázal, že nic není nemožné. Titul mistra republiky je ve správných rukou!