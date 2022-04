1. Map My Run by Under Armour

Cena: zdarma, premium za 5.99$/měsíc (135 korun)

Operační systém: Android, iOS

Čeština: ne

Jedna z momentálně nejoblíbenějších aplikací na trhu nejenom zaznamenává vaše hodnoty, ale zároveň funguje jako sociální síť. Nabízí několik veřejných výzev, které můžete plnit a úspěch následně sdílet se svými přáteli či kolegy běžci po celém světě. Zároveň si zde můžete nastavit vlastní cíle, jako například kolik toho chcete za týden uběhnout, či kolik tréninků v měsíci chcete mít a další. Neplacená verze má hlasové oznamování základních údajů jako je délka tréninku a délka uběhnuté trasy. Placená verze pak zajistí i hlasového kouče, který vás bude různě motivovat, radit s technikou a upozorňovat na nízkou nebo vysokou intenzitu běhu. Zároveň pak také umožní vytvořit dlouhodobý běžecký plán dle vámi zvoleného cíle.

Zdroj: Youtube

2. Nike Run Club

Cena: zdarma

Operační systém: Android, iOS

Čeština: ano

Pokud vám tolik nezáleží na sdílení běžeckých úspěchů s ostatními a chcete spíše než sociální síť jenom běžeckou apku, tak je Nike Run Club momentálně nejlepší volbou. Je totiž úplně zdarma, ale zároveň umožňuje funkce, které má například Map My Run pouze v placené verzi. Největším pozitivem je hlasový trenér, který podle vámi staženého programu při běhu kontroluje tempo, udává, kdy zpomalit a kdy zrychlit, odpočítává čas a mnoho dalšího. Programů je ke stažení několik a díky jedné z posledních aktualizací si lze vytvořit tréninkový plán na míru od 5 kilometrů až po půlmaraton. Následně samozřejmě vytvoří podrobnou analýzu toho jak dlouho a jak daleko jste běželi. Pokud máte ještě kompatibilní chytré hodinky, tak ukáže také graf, srdeční tep a další hodnoty. A to všechno úplně zadarmo.

Zdroj: Youtube

3. Strava

Cena: zdarma, premium za 5$/měsíc (110 korun)

Operační systém: Android, iOS

Čeština: ne

V tomto případě se jedná už vlastně o takový evergreen sportovních aplikací. Zároveň se nejedná pouze o aplikaci čistě běžeckou, ale zahrnuje do sebe také plavání, cyklistiku a další aktivity. Největší předností je velice dobře propracovaná a bohatá sociální struktura uživatelů. Podle posledních dat má tuto aplikaci nainstalováno 76 miliónů lidí po celém světě. Bohužel veškeré výhody a prvky spojené s komunitou okolo Stravy si naplno užijete pouze u placené verze. Neplacená verze ukáže základní hodnoty, aktivity jako kolik, kdy a jak jste trasu uběhli a ukáže ji podrobně na mapě. Strava ovšem byla výsostná hlavně svojí funkcí porovnávat se s dalšími uživateli a zapisovat svůj výkon do světového žebříčku. V neplacené verzi budete moci sledovat pouze prvních Top 10 a v praxi to znamená, že se vůbec nebudou veřejně zaznamenávat například vaše rekordy a informace o vašem tréninku.

Zdroj: Youtube

4. C25K

Cena: zdarma, premium za 2.99$ napořád (65 korun)

Operační systém: Android, iOS

Čeština: ne

Tento nepříliš atraktivní název v sobě skrývá zábavnou šifru. Jde totiž o anglickou zkratku pro „Couch to 5K“, což ve volném překladu znamená „Z pohovky na 5 tisíc metrů“. Jedná se pravděpodobně o nejlepší aplikaci pro úplné začátečníky, ale také pro lidi zotavující se po dlouhodobé nemoci nebo s problémy s obezitou. Nemůžete si totiž myslet, že jen tak ze dne na den začnete běhat maraton, každopádně na 5 kilometrů se podle této aplikace dostanete za osm týdnů. Vytvoří vám plán a hlasový trenér vám v průběhu tréninku bude říkat kdy začít běhat, kdy přejít do chůze a kdy zastavit. Volná verze ovšem obsahuje hodně otravných reklam a zároveň ani nesbírá data jako trasu, spálené kalorie a tempo. To vše získáte až po zaplacení necelých tří dolarů.

Zdroj: Youtube

5. Mapy.cz

Cena: Zdarma

Operační systém: Android, iOS

Čeština: ano

Tohle bude možná pro mnohé překvapením, ale skutečně aplikaci Mapy.cz od Seznamu můžete využívat jako běžeckého pomocníka. Jeho největší výhodou je, že přestože je zadarmo, tak neobsahuje žádné otravné reklamy. Zároveň, jelikož se jedná o českou doménu, má perfektně zmapovanou tu nejzapomenutější cestu kdesi v českých horách a lesích. Mapu si pak lze stáhnout a užívat naplno v offline módu, takže stačí zapnout pouze funkci Stopař a můžete se rozeběhnout. Pokud vám nevadí až triviálnost samotné aplikace a že jediná data, která sbírá je uběhlá vzdálenost a čas, tak se jedná o skvělou tuzemskou alternativu. Mapy.cz teda zatím nejsou kompatibilní s žádnými chytrými hodinkami, každopádně vzhledem k tomu, že aplikace neměří tolik funkcí, tak to vlastně ani není příliš potřeba.

Autor: Jan Bartošík