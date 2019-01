Frýdek-Místek - Zní to až pohádkově: z Frýdku-Místku mohl být uhlobaron. Teoreticky mu k tomu měla stačit jedna koruna. Jenže prakticky by město muselo mít miliardy, respektive mnoho miliard. Právě zde pohádka končí dřív, než začala, neboť takový balík peněz je zcela mimo možnosti šedesátitisícového města.

Důl Paskov. | Foto: Marek Cholewa

Zpráva, že o možném odkoupení Dolu Paskov za symbolickou částku by mohlo uvažovat vedení frýdecko-místeckého magistrátu, se ukázala jako pravdivá. Objevila se po jednání ve Staříči, kde se sešli zástupci těžební společnosti OKD s odbory, zaměstnanci a politiky. Frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký nicméně zdůrazňuje, že i on je realistou. „Reagoval jsem pouze na prohlášení vedení těžební společnosti, že bude ochotno důl prodat za jednu korunu," řekl redakci s tím, že měl dojem, že všem v sále jde o seriozní debatu, a proto vyřčenou větu nenechal bez povšimnutí. „O takové nabídce by snad uvažoval každý, proto jsem řekl, že s ní seznámím v srpnu zastupitele. Je ale téměř vyloučeno, že by se město stalo vlastníkem dolu," dodal primátor Frýdku-Místku, jehož roční rozpočet nepřesahuje jednu miliardu korun. Město si musí půjčit i na stavbu haly Polárka, což je akce za zhruba 300 milionů korun.

V porovnání s tím, kolik stojí roční provoz Dolu Paskov, je to stále zanedbatelná částka.

„Náklady se pohybují v řádu miliard korun," řekl včera na dotaz Deníku mluvčí OKD Vladislav Sobol. „Největší část tvoří personální náklady, tedy mzdy, daně a další poplatky související se zaměstnáváním lidí. Velmi drahý je také samotný provoz dolu, především náklady na energie a materiál," dodal. OKD uvádí, že šachta po provozní stránce patří k nejdražším na světě, a sráží tak výsledky celé firmy.

„Rozhodně platí, že paskovský problém je největší. Důl se potácel mezi ziskem a ztrátou i v letech, kdy byly ceny uhlí výrazně vyšší," naznačil ředitel vnějších vztahů OKD Petr Jonák. Na to, jak se lidé dívají na možnost, že z Frýdku-Místku mohl být „uhlobaron", se Deník ptal v ulicích města. „To není reálné. Ale ať to koupí někdo jiný. Uhlí je potřeba," reagoval 79letý cyklista František, jenž podle svých slov právě na zmíněném dole pracoval. „To bylo ještě na tom původním v Paskově," vzpomínal. „Manažersky by to možná zvládli, je ale jasné, že by se museli zadlužit. Jde o to, jestli by to město při dnešních cenách uhlí necpalo do černé díry," pravil 46letý Radek Lokaj. „Jen aby to nedopadlo jako v zadluženém Detroitu, viděl jsem obrázky v televizi, to je teď město duchů," varoval. „Manžel dělal třicet roků horníka, dlouho pracoval i na Paskově. Já tomu moc nerozumím, vím jen, že město by se tou koupí zadlužilo. A pak by třeba nemělo peníze na jiné věci," reagovala sedmdesátiletá Zdenka.