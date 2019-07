Co dělá z výčepního skutečného mistra svého řemesla? Musí vědět, jak se pivo vaří i skladuje, jak se postarat o výčepní techniku i pivní sklenice tak, aby zákazník dostal pivo v té nejlepší kvalitě. Musí také umět perfektně načepovat hladinku plzeňského ležáku. Především ale musí svou práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro své zákazníky.

V těchto disciplínách mezi sebou každoročně soutěží desítky výčepních z celé republiky, ti nejlepší z nich pak postupují z regionálních kol do celostátního finále, které se tradičně koná v Plzni. Letos jsme se společně s Pilsner Urquell rozhodli, že vás s finalisty soutěže seznámíme.

A protože víme, že mnoho lidí se do hospody kromě skvěle načepovaného piva vrací právě za svým oblíbeným výčepním, uspořádali jsme pro vás soutěž o nejsympatičtějšího mistra výčepního.

ZEPTALI JSME SE UCHAZEČŮ O FINÁLE NA TŘI SHODNÉ OTÁZKY:

1. Proč jsem se stal výčepním?

2. Co doporučuji hostům k pivu?

3. Čím umím své hosty pobavit?

Nejsympatičtější mistr výčepní 2019

Do pondělí 29. července do 12 hodin můžete hlasovat v ANKETĚ pod medailonky a podpořit svého favorita nebo favoritku. Výčepní s nejvyšším počtem hlasů pak postoupí do celostátního kola, které začne ve středu 31. července. V celostátním hlasování můžete vyhrát účast na finálovém večeru soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, který se uskuteční 15. srpna v Plzni.

Michal Španěl, 28 let, Ostrava

Výčepní z Originál Baseball Restaurant – Arrows. Michal se už jednou do finále soutěže dostal – v roce 2015. Výhru by slavil s kolegy, hosty a přáteli, ideálně vypitím celého tanku plzeňského ležáku.

Proč jsem se stal výčepním? Abych mohl tu plzeňskou krásu nabízet i v Ostravě.

Co doporučuji hostům k pivu? BBQ Ribs.

Čím umím své hosty pobavit? Dobře načasovaným vtipem.

Simona Křížková, 28 let, Ostrava

Výčepní z Restaurace SLEZSKA P.U.O.R. Původně vystudovaná kadeřnice se rozhodla vyměnit nůžky za výčep v roce 2016. A v roce 2018 ji to dostalo až do finále soutěže. Oslava vítězství by byla podle jejích slov velkolepá se všemi kolegy a štamgasty.

Proč jsem se stala výčepní? Čepování mě baví a pivo miluju.

Co doporučuji hostům k pivu? Domácí chuťovky jako jsou nakládané tvarůžky nebo domácí tlačenka.

Čím umím své hosty pobavit? Smysl pro humor je u mě na denním pořádku.

Barbora Gojová, 26 let, Ostrava

Výčepní z Kozlovny U Ježka. Pro gastronomii se rozhodla již dávno a za výčepem stojí od roku 2012. Do soutěže se již v minulosti zapojila, ale až nyní se dostala do finále. Oslava výhry by probíhala na domácí půdě a možná ani tank piva by nestačil. Mimochodem věděli jste, že v Kozlovně u Ježka mají skutečného ježka?

Proč jsem se stala výčepní? Práce za výčepem mě baví a snažím se ji dělat pečlivě a s láskou. Chci, aby naši hosté dostali vždy precizně načepované pivo.

Co doporučuji hostům k pivu? Naši skvělou škvarkovou pomazánku nebo třeba staročeské zelňáky.

Čím umím své hosty pobavit? Naše zákazníky umím správě odhadnout, takže si u některých dovolím použít i svůj přidrzlý humor.

Tereza Petřvalská, 32 let, Olomouc

Výčepní Kozlovna M3. Profesí vystudovaná chemička není finalistkou soutěže poprvé, probojovat se jí podařilo už v letech 2017 a 2018. Kdo by tvrdil, že každý den v restauraci není nevšední, nikdy v restauraci nepracoval.

Proč jsem se stala výčepní? Byla to pro mě nová výzva a já ji s radostí přijala.

Co doporučuji hostům k pivu? Pro menší hlad buřty na černém pivu. Pro větší bych volila mezi hovězím hamburgerem nebo našimi žebry s jablečným křenem.

Čím umím své hosty pobavit? Tím, jaká jsem.