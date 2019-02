Ostrava - Pomoci zaměstnancům a jejich rodinám vtíživé situaci, do níž se dostali kvůli krachujícím firmám a zhoršující se ekonomické situaci, se rozhodlo vedení holdingu Agel.

Dozorčí rada této soukromé zdravotnické skupiny schválila založení záchranného fondu pro rodiny svých zaměstnanců. Do fondu bylo vloženo deset milionů korun, z nichž se bude vyplácet finanční pomoc. „Prostředky do fondu půjdou ze zisků minulých let. Členové dozorčí rady v rámci solidarity se zaměstnanci si na polovinu snížili své příjmy,“ uvedl generální ředitel Agelu Petr Vaněk.

Holding Agel zaměstnává na severní a střední Moravě přes pět tisíc lidí. „Finanční podpora bude určena okruhu zaměstnanců s nejnižšími příjmy na člena rodiny. Poté vytvoříme seznam osob, jejichž životní existence je ohrožena. O výši pomoci lidem, kteří ji nejvíce potřebují, budeme jednat s dozorčí radou,“ řekl šéf odborů holdingu Pavel Michna s tím, že pomoc bude poskytnuta zejména matkám samoživitelkám, starším osobám nebo manželským párům s nízkými příjmy.