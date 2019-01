Hnutí ANO chce zavést pro nejmenší podnikatele možnost úhrady daně a odvodů jednou pevnou částkou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

Odpadla by jim díky tomu administrativa s daňovým přiznáním i kontroly. Po dnešní ideové konferenci vládního hnutí v Ostravě to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Novinku by podle jejího záměru mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. Nesměli by ale být dobrovolnými plátci daně z přidané hodnoty. Právě milion korun ročního obratu je hranice pro registraci k DPH.

Výši roční částky, kterou by mohli nejmenší podnikatelé zaplatit místo daně a odvodů, Schillerová nesdělila. Řekla, že představu má, ještě se o ní ale bude debatovat, uvedla. Opatření by podle ní mohlo být součástí širší daňové reformy patrně od roku 2021.