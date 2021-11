D-Sport má sedm obchodů napříč Českou republikou (ČR) a provozuje eshopy v ČR, na Slovensku a také v Maďarsku. Do tradiční slevové akce Black Friday se v Ostravě zapojují pravidelně. Na rozdíl od některých jiných prodejen tady akce ale skutečně trvá jen jeden den tak, jak tomu bylo historicky dáno.

Black Friday v Ostravě: lidé před obchody nenocovali, někde měli slevy už dřív

„Snažíme se držet toho, že to děláme jen v pátek. Samotnému se mi nelíbí, když mají některé obchody Black Friday v létě, pak i na jaře a podobně. A trvá to u nich týden, dva. My jsme si proto řekli dobře, pojďme to uskutečnit jen v pátek, ale pořádně. A zároveň i více transparentně. Na eshopu máme slevový kód, lidé si s ním koupí co chtějí. Často vidím u konkurence, že hlásají velké slevy, ale pak člověk přijde a nic. Toto my rádi nemáme a takto to dělat nechceme ani nebudeme,“ říká nám Nick Ollender, syn majitele D-Sportu, bývalého prvoligového fotbalisty Zbyňka Ollendera.

Zároveň však přiznává, že pokud by chtěli a dělali slevové akce jako některé nejmenované prodejny třikrát za rok na dva týdny, vyneslo by jim to více peněz. Jak ale již bylo řečeno, touto cestou v D-Sportu nepůjdou. „U nás to vnímáme i jako takovou radost pro lidi, je to jednou za rok, tak ať si to řádně užijí,“ pokračuje.

V D-Sportu Black Friday zákazníkům hezky okořenili. „Asi jako jediní tady máme DJ, konkrétně DJ Lásku. Je to poprvé, v takovém duchu jsme to ještě nepojali. Ale řekli jsme si když už, tak už. Je to takové dokreslení atmosféry, lidé slyší dobrou muziku, zároveň je to k nám třeba i přiláká,“ přibližuje s úsměvem Nick Ollender.

Pro zákazníky na eshopu měli dvacetiprocentní slevu na vše. Ti, kteří odebírají jejich Newsletter dostali navíc ještě dalších pět. Přímo v prodejně si pak zákazníci točili kolem štěstí, na němž si svou slevu od deseti do čtyřiceti procent „vylosovali“.

Podle Nicka Ollendera je zřejmé, že letošní zájem zákazníků o Black Friday ať už na eshopu, nebo fyzicky v prodejně poklesne.

„Meziročně to bude stoprocentně slabší. Když se ale ptám ostatních obchodníků, mají to úplně stejně. Může za to současná situace na trhu, inflace, myslím, že lidé šetří, utrácejí méně než loni a čekají, co bude. Porovnání na prodejně s ostatními roky zatím neumím říci, lidé teprve po té šestnácté hodině začínají přicházet. Největší nápor bude do osmnácté, devatenácté hodiny, tam se bude lámat chleba, zda to bylo úspěšné nebo ne. Ale osobně si myslím, že to bude slabší, protože do toho všeho je nouzový stav, covid, zhoršuje se to, venku je navíc sněhová kalamita, moc faktorů tomu zkrátka dnes (pozn. red. v pátek před sedmnáctou hodinou) nenahrává,“ dodává Nick Ollender.