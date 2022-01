„S našimi partnery nejčastěji zajišťujeme vozbu černého uhlí z polských přístavů Gdaňsk, Štětín, z nizozemského Rotterdamu, ale výjimkou není ani slovinský Koper, nebo nebo chorvatský přístav Rijeka/Bakar,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

Ohrožená šelma v Ostravě: Leopardí Boeing přistane na letišti dnes večer

Jde o nový způsob využití dvou různých módů dopravy i pokus, jak oživit děčínský přístav. Od rána probíhá v přístavu společnosti Česko-saské přístavy, tedy v Děčíně – Loubí překládka uhlí, kterou po Labi přivezla z Rotterdamu loď Bohemia rejdaře EVD. Plula po Rýnu, Středoněmeckém kanálu a Labi. Celkem jde o 1 300 tun.

Test pro případ výluk podél Labe

Oproti přepravě už z Rotterdamu vlakem je nový způsob pomalejší, ale mohl by být levnější. ČD Cargo ho zkouší i z jiného důvodu: kvůli možným komplikacím s omezenou kapacitou dopravy po trati podél Labe mezi Německem a Českem.

Derniéra vítkovické smuteční síně, čeká ji demolice. Zavzpomínali i funebráci

Správa železnic a DB Netz zde opět chystají sérii výluk, kvůli které bude provoz omezen. Zejména nákladní dopravci dlouhodobě upozorňují na to, že jeden kapacitní přechod do Německa nestačí a tlačí na modernizaci dalších tratí k německým hranicím.

Černé koksovatelné uhlí není určeno pro teplárenství ani energetiku. Jedná se o metalurgické koksovatelné uhlí a koks je pak nezbytnou surovinou pro výrobu surového železa a následně oceli. Černé uhlí v ocelářství zatím nemá plnohodnotnou náhradu.

První vlaštovka, pokus

„I ambiciózní cíle ‚green dealu‘ lze splnit jen díky celé řadě investic za použití oceli – nové decentralizované zdroje energie, úsporné budovy, elektromobility a dalších. Ocel je pak patrně také jediný 100% recyklovatelný materiál, a i v přepravách tohoto recyklátu (železný šrot) je železnice aktivní,“ dodal Tóth.

Ostrava vybrala investora pro rezidenci Stodolní. Takto bude vypadat!

„Dosud jsme zákazníkům vozili uhlí přímo z Rotterdamu. Je to první vlaštovka, pokus, jak z části alternovat letos plánovanými výlukami omezený železniční úsek Děčín – Bad Schandau a případně i výluku v samotném přístavu. 1 300 tun není mnoho na koridorový vlak, ale je to test. S naším obchodním partnerem po realizaci sedneme a budeme vyhodnocovat technologii i skutečnou ekonomiku vozby. Rozhodně to nebude mainstreamová záležitost, ale jako doplňková varianta, jak navýšit kapacitu našich služeb. Může to být zajímavá funkční alternativa,“ doplnil Tóth.