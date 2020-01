Cesta vlakem do Evropy se prodraží. Do Bruselu se už za pětistovku nepodíváte

České dráhy potichu zdražily nabídku Včasných jízdenek Evropa, které umožňovaly při nákupu s předstihem velmi levné cesty zejména do sousedních zemí. Největším zdražením prošly jízdenky do Rakouska do měst, kam musí cestující přestoupit ještě na vlak ÖBB.

České dráhy - Ilustrační foto | Foto: orglend; Pixabay