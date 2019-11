Letiště Katovice bude mít od letního letového řádu další přímé spojení k moři. Letecká společnost Ryanair oznámila, že od června do konce srpna bude létat dvakrát týdně do bulharského Burgasu. Pro největší nízkonákladovou leteckou společnost v Evropě půjde o dvacátou linku z Katovic.

K Černému moři bude dopravce létat v pondělí a v pátek. Ceny zpátečních letenek bez zavazadla začínají na 400 zlotých, tedy zhruba 2400 korun, lze ale ještě očekávat zlevnění v některé z mnoha akcí, které Ryanair pravidelně vyhlašuje.

Katovické letiště je využívané hojně zejména obyvateli Moravskoslezského kraje. Kraj sice vlastní letiště v Mošnově, to ale v porovnání s Katovicemi nabízí minimum linek. Ryanair v září oznámil, že v Katovicích otevře celkem dvanáct nových linek. Půjde o kombinace ryze letních destinací na dovolenou a měst, kam se létá hlavně za byznysem. Desetkrát týdně začne firma létat do německého Dortmundu, třikrát týdně do Kolína nad Rýnem. V seznamu nových linek či spojů s navýšeným počtem frekvencí jsou pak dva lety týdně do Boloni, Brindisi, Katánie a Göteborgu, třikrát týdně bude firma létat do Osla, Oděsy a Manchesteru.

Pokračuje expanze na Ukrajinu: kromě Oděsy bude firma létat i čtyřikrát týdně do Kyjeva. Jednou týdně bude létat Ryanair do kyperského Pafosu. Ryanair bude mít v Katovicích od příštího roku celkem šest letadel, očekává přepravení 1,25 milionů cestujících. Ještě v říjnu pak firma oznámila novou letní linku na Sardinii do Alghera.

Kromě Ryanairu oznámila nedávno i polská cestovní kancelář Itaka, že z Katovic v létě otevře nové linky na řecký ostrov Mykonos a do egyptské Marsy Matrouh.

Rozmach aerolinek v ostrém kontrastu s vývojem na nedalekém Letišti Ostrava, které marně hledá další osobní letecké spojení. Aktuálně běží soutěž na provozovatele linek z Ostravy do Mnichova a Vídně, kam se přihlásil jediný uchazeč. Jeho jméno Moravskoslezský kraj zatím tají. Zda splnil všechny podmínky soutěže a kraj s ním uzavře smlouvu, není zatím jasné.