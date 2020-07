Devítková předváděčka na střelnici v Petřvaldě začíná. Přijďte si střelit

Glock, Heckler & Koch, Walther, Beretta, Ruger, Sig Sauer plus samozřejmě česká CZ. Doslova to nejlepší ze světa obranných pistolí je od ponddělí 27. července až do druhé srpnové neděle k prohlédnutí i vyzkoušení na střelnici v Petřvaldě v ulici U Tesly 311.

Střelnice v Petřvaldě u Karviné, 26. května 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Vyber si svou devítku, tak se jmenuje předváděcí akce krátkých palných zbraní v nejrozšířenější a nejoblíbenější ráži 9 milimetrů Luger. Vystavené modely půjčujeme zdarma, pouze za cenu munice," uvádí Marcel Žurovec za provozovatele areálu. Ten je otevřen denně od 14 do 20 hodin a pro děti tu mají i laserovou střelnici.

