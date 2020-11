V domově mají s distanční výukou problém právě vzhledem k nedostatečnému vybavení výpočetní technikou, vychovatelé dosud vedli děti spíše k přírodě než k počítačům.

„O jeden počítač se dělilo několik dětí, teď už bude mít každý větší školák vlastní zařízení. Je to obrovská pomoc, za kterou z celého srdce děkuji,“ vysvětlila Kateřina Surovíková, ředitelka domova, který vloni oslavil 100 let a zaměřuje se hlavně na všestranný rozvoj dětí, od důrazu na vzdělávání až po vedení dětí ke sportu.

Notebooky i počítače

Finance na pět notebooků získal domov od Nadace ČEZ, která děti podpořila prostřednictvím charitativní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. „Do pomoci se zapojilo opravdu hodně lidí, kteří při svých procházkách nebo projížďkách na kole získávali v aplikaci body a ty pak přidělili čeladenskému domovu. Jsme rádi, že můžeme podpořit právě tento domov, protože patří k nejvzdálenějším od Prahy a se sháněním potřebných financí to nemá jednoduché,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Kromě notebooků získaly děti i počítače – ty domovu darovala firma Motor Lučina a její přátelé.

Zdroj: Nadace ČEZ

„Oslovili jsme našeho partnera, společnost TINT, zda by pro tento účel nenašla vhodné počítače. Nápad se jim líbil, tak pro čeladenský domov připravili 15 repasovaných počítačů a my jsme nakoupili nové monitory, myši, klávesnice, web kamery a další vybavení potřebné k provozu,“ řekl jednatel společnosti Tomáš Polach s tím, že za iniciativou stojí frýdeckomístečtí házenkáři a volejbalisté, kteří mezi sebou vybrali 12 tisíc korun a přišli do firmy s nápadem společné pomoci dětem. „Hned se nám to líbilo, pro nás je možnost někomu pomoci vyloženě potěšením,“ dodal Tomáš Polach.

Budova dnešního Dětského domova Čeladná sloužila původně jako sirotčinec pro děti hornických sirotků a později jako ozdravovna pro děti z Ostravska, po druhé světové válce v něm našly útočiště děti a ženy z Lidic. Dnes je z něj moderní zařízení, ve kterém žije v šesti rodinných skupinách až 48 dětí.