„Lidé mají už jen necelý rok na výměnu neekologických kotlů. Od začátku září příštího roku bude totiž ze zákona zakázáno používat kotle první a druhé emisní třídy. Pokud je někdo neodstaví, hrozí mu pokuta až padesát tisíc korun, což je opravdu dost. Proto se už několik let snažíme lidem s výměnou kotle pomoci. Za posledních sedm let jsme v našem regionu schválili 22 tisíc žádostí o kotlíkovou dotaci. Z toho už je vyměněno i proplaceno přes 80 procent kotlů, k proplacení v tuto chvíli zbývá zhruba čtyři tisíce žádostí. Lokální topeniště jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, takže prosím všechny, kdo mají vlastní kotel, aby byli vůči životnímu prostředí i svým sousedům ohleduplní a zkontrolovali si, zda topí správně a zda se nařízená výměna neekologického kotle netýká právě jich,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Ministerstvo životního prostředí na další výměny kotlů rozdělí krajům 5 a půl miliardy korun. Kraje ovšem musí prokázat zájem občanů o dotaci. „Prosím všechny, aby nám pomohli peníze na kotlíkové dotace získat. Čím víc lidí se přihlásí, tím více peněz nám z Prahy na nové kotle pošlou. Vyplnění osmi otázek v jednoduchém online formuláři zabere jen pár minut a je nezávazné. Takže by se měli přihlásit i ti, kteří se zatím ještě nerozhodli. Ostré žádosti začneme přijímat až na jaře příštího roku. Podle odhadů máme šanci pokrýt dalších deset tisíc žádostí, ale bez doložení zájmu o dotaci to nepůjde,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že formulář je dostupný na krajských stránkách Lokální topeniště nebo přímo pod tímto odkazem.

Podmínky přidělení dotace nastavilo ministerstvo pro čtvrtou výzvu přísněji než v předchozích kolech. Kromě tradičních podkladů, jako jsou například fotky stávajícího kotle nebo jeho revize, bude muset žadatel, až na stanovené výjimky, předložit i čisté příjmy celé domácnosti za rok 2020. Rodiny s vyššími příjmy si o dotaci na výměnu kotle budou moci žádat v rámci programu Nová zelená úsporám, na kotlíkovou dotaci přes krajský úřad totiž nedosáhnou. „Jen pro představu mohu uvést příklad. Domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých s celkovým čistým příjmem 56 tisíc korun by dotaci dostala. Rád bych zdůraznil, že vyplnění online formuláře k ničemu nezavazuje. Pokud si tedy někdo není jistý, zda nárok na dotaci má nebo nemá, ať formulář raději vyplní,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Podle odhadů je v Moravskoslezském kraji ještě asi 25 tisíc kotlů, které by měly být nahrazeny ekologickými zdroji. „Věřím, že se do čtvrté a zřejmě už i poslední dotační výzvy přihlásí co nejvíce lidí. Z předchozích kol máme signály, že mají naši občané o dotaci na výměny kotlů zájem. Je skvělé, že se jim nejedná jen o úspory a pohodlnější vytápění, ale myslí také na kvalitnější a čistější životní prostředí. Náš kraj je v rámci republiky v čerpání kotlíkových dotací nejaktivnější. Věřím, že si tento trend udržíme i nadále. Pomalu se blíží začátek topné sezóny a s ní i hrozby opakovaných smogových situací, což by mohlo k výměnám kotlů více motivovat,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Pro Moravskoslezský kraj bylo doposud na kotlíkové dotace od státu vyčleněno přes 2,58 miliardy korun. V prvním a druhém kole měl kraj k dispozici 1,4 miliardy, za které se vyměnilo přes 12 tisíc kotlů. Ve třetím kole kraj nakonec obdržel na výměny kotlů 1,18 miliardy, což vystačí na dalších zhruba 10 tisíc výměn. Čtvrté kolo by se mělo v Moravskoslezském kraji spustit na jaře 2022, stejně jako v předchozí výzvě bude možné za dotaci pořídit tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu.