Na základě požadavku Moravskoslezského kraje se regionální doprava od 4. května vrátí k letním prázdninovým jízdním řádům. To znamená, že bude zajištěna v rozsahu z první vlny omezení od 19. do 25. března letošního roku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Do 3. května pojedou regionální vlaky podle nedělních jízdních řádů a nad rámec nedělního provozu jsou v pracovní dny zajištěné další spoje - zejména pro cesty do a ze zaměstnání. Uvedla to regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.