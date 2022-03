„Na základě nařízení ministerstva financi musejí dopravci snížit slevy pro děti a mládež od 6 do 18 let, dospělé studenty do 26 let a také pro seniory starší 65 let. Místo 75procentní slevy dostanou tito cestující slevu poloviční. Rozsah poskytování slev se nezmění,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Dodal, že cenu jízdného za jeden kilometr se v příměstských autobusech dařilo Moravskoslezskému kraji do loňského roku držet na stejné úrovni přes deset let. „Koronavirus, rostoucí inflace, válka na Ukrajině a s ní rostoucí ceny pohonných hmot – kvůli tomu to už dál není možné,“ vysvětlil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Finále Stínů v mlze: bunkr u Opavy, ozdravovna na Jesenicku a pohřešovaná Amálka

Pro příměstské oblasti Moravskoslezského kraje (tarifní oblast Region) se cena jednotlivého jízdného za kilometr od 1. dubna zvýší o desetník – z koruny čtyřicet na korunu padesát. U dlouhodobého časového jízdného bude cena vyšší o 5 procent. Změny se týkají také jízdného pro zóny 2 (Ostrava XXL), 150 (Orlová XL), 300 (Opava bez MHD), 301 (Opava XL), síťovek a tzv. seniorpasů pro seniory starší 70 let.

V tarifních zónách 40 (Havířov), 50 (Frýdek-Místek) a 70 (Nový Jičín) se rovněž sníží slevy pro děti a mládež od 6 do 18 let, pro studenty 18 až 26 let a pro seniory starší 65 let, a to ze 75 na 50 procent. Nově už nebude omezen počet dětí do 6 let přepravovaných zdarma v doprovodu osoby starší 10 let.

Další podorbnosti naleznete v tomto internetovém odkazu.