Zhruba 5000 puků vyrobila pro blížící se mistrovství světa v ledním hokeji firma Gufex z Kateřinic na Vsetínsku. Mistrovství se bude hrát od poloviny května ve Finsku a Lotyšsku. Gufex dodává kotouče pro významné hokejové akce dlouhodobě.

Puky pro hokejové mistrovství světa 2023 opět dodává česká firma Gufex | Foto: ČTK

Objem vyrobených puků na letošní mistrovství je podobný jako v minulých letech. Do Finska odchází trošku větší množství, ale celkový počet je stejný, řekla ČTK jednatelka společnosti Kateřina Zubíčková.

„Po schválení loga trvá výroba 5000 puků necelý týden,“ uvedla Zubíčková. Logo na mistrovství světa je dané. „Pak jsou puky, které se používají jako takzvaně zahřívací, před zápasem, tam je logo dané, je takové zelené,“ uvedla jednatelka.

Variabilita loga je podle ní obrovská, na puk je možné natisknout cokoliv, obrázek či fotku. Potisk se v posledních letech obecně zkvalitňuje, barvy mohou být sytější a loga výraznější. „Jde to udělat i tak, že loga nepatrně vystupují, je to žádané pro sběratele, ale není to žádané pro hokejové týmy, na ledě to poznají a nehraje se jim s nimi dobře,“ uvedla Zubíčková.

Co se týká samotného puku, je daná norma. Musí mít přesný průměr, výšku, hmotnost, elasticitu, tvrdost.

Milion puků ročně

Výroba puků pro mistrovství světa nebo jiné významné akce není pro Gufex ekonomicky důležitá. „Je to spíše otázka obrovské prestiže,“ uvedla Zubíčková.

Firma vyrábí běžně kolem milionu puků ročně, před covidem jich bylo i 1,5 milionu. Pandemie covidu a související opatření, rušení hokejových akcí na firmu dopadly, v některých měsících byly objednávky až na nule. Projevila se i situace na Ukrajině a přerušení dodávek do Ruska. Loni firma vyrobila kolem půl milionu puků, letos by situace podle prvního čtvrtletí měla být lepší.

„Letos se to ustaluje, zvyšují se zase objednávky v Evropě,“ uvedla Zubíčková. Asi 80 procent produkce jde do zahraničí, zbytek na domácí trh.

Firma ani za covidu nepropouštěla

Gufex je rodinná firma, zaměstnává devět lidí a nepropouštěla ani za covidu. Vyrábí také jiné výrobky z technické pryže, například rohožky, manžety nebo těsnění, jde o zakázkovou výrobu.

První významnou hokejovou akcí, kam Gufex dodal puky, byly olympijské hry v Naganu v roce 1998. O rok později firma podepsala smlouvu s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) a její kotouče se staly oficiálními hracími puky všech mistrovství světa pořádaných IIHF, tedy i šampionátů žen či juniorů. Podle Zubíčkové jsou puky Gufexu úspěšné zejména proto, že díky svému složení málo špiní reklamy na mantinelech a nerozbijí plexisklo ani při rychlosti 180 kilometrů v hodině.