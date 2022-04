Akutní zdravotní problém u dítěte s nutným zásahem v nemocnici – to je v těchto dnech noční můra mnohých rodičů ve Frýdku-Místku a spádových obcích. Tamní nemocnice totiž skončila k 1. dubnu s akutní dětskou péčí a rodiče tak musí v noci po ordinačních hodinách zamířit do okolních okresů, Ostravy či volat sanitku, která však také zamíří do některé z jiných nemocnic. Krajský úřad včera oznámil, že kvůli nutnosti vyřešit vzniklou situaci už oslovil i ministerstvo zdravotnictví.

Na opatření doplatila hned druhý den po uzavření oddělení maminka, která přiběhla po jedné hodině v noci na dětské oddělení s dusícím se čtyřměsíčním kojencem v náručí. Do budovy se ale nedostala, všude bylo zamčeno. Po několikaminutovém obíhání dalších oddělení nakonec skončila s malým pacientem na oddělení ARO, kde dítěti pomohli a je v pořádku.

Přijetí malého kojence potvrdil ředitel nemocnice Tomáš Stejskal. Miminko podle něj při kojení vdechlo tekutinu. „Vyřešil to na místě anesteziolog, dítě u nás pobylo asi hodinu,“ popsal Stejskal. Matka v tomto případě měla podle zdravotníků raději přivolat sanitku rychlé záchranné služby.

Vedení nemocnice oznámilo, že bude nadále hospitalizovat na dětském oddělení jen chirurgické případy (vyžadující operaci), zachová porodnici i novorozeneckou část a poskytne v režimu čtyřiadvaceti hodin sedm dní v týdnu pomoc dětem s úrazy či ušními a očními problémy.

„Ošetřování těch s teplotami, infekcemi dýchacích cest, močového měchýře nebo střev je zajištěno v okolních zdravotnických zařízeních. Dětská pohotovost je jen o víkendech,“ sdělil Tomáš Stejskal.

O tom, jak vyřešit kritickou situaci, v pondělí 4. dubna jednalo vedení města Frýdku-Místku na schůzce se starosty okolních obcí i zdravotníky.

„Od začátku roku z dětského oddělení odešla většina lékařského personálu, museli jsme proto přibližně na dva měsíce omezit provoz oddělení i pohotovosti,“ řekl Tomáš Stejskal.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer upřesnil, že výpověď dalo sedm z osmi doktorů, většina mladých, a argumentovali to údajným nedostatkem času a možností se dále vzdělávat. Zkušenější pediatři pak odešli kvůli neúnosně vyššímu počtu služeb.

Pohotovost pro děti by měli i do budoucna ve Frýdku-Místku zajišťovat pediatři (což jim ukládá zákon). Nicméně by byla dostupná jen od pondělí do pátku od 17 do 21 hodin a o víkendech od 8 do 18 hodin. Mimo tyto ordinační hodiny budou muset rodiče s dětmi stejně jako nyní zamířit do nemocnic v okolních městech. Krajský úřad přitom včera informoval, že veškeré obavy jsou zbytečné a současný stav je jen přechodný.

„Jde o systémový problém, jimž se budou muset zabývat centrální orgány i ministerstvo zdravotnictví – to jsme již oslovili dopisem,“ konstatoval Gebauer. Ten také při setkání s vrchními sestrami a primáři frýdecko-místecké nemocnice zaznamenal jednomyslnou podporu vedení zařízení. Někteří z pracovníků pozvali představitele magistrátu na návštěvu, aby se osobně seznámili s děním v nemocnici. A jiní vyslovili přání vystoupit na jednání zastupitelstva.

Primátor Frýdku-Místku Petr Korč označil vzniklou situaci v nemocnici za „unikát ve špatném slova smyslu“ a vyzval krajský úřad jako zřizovatele k nápravě. A také inicioval petici za obnovení akutní dětské péče. „Rodiče posílají do Havířova, to je sedmnáct kilometrů, do Ostravy, což je dvaadvacet kilometrů či do Nového Jičína nebo Třince, vzdálených třicet kilometrů. Z odlehlejších obcí je to ovšem ještě dále a nadbytečné dojezdové časy mohou být pro malé pacienty velmi rizikové,“ řekl primátor Korč.

K 1. dubnu žilo ve spádové oblasti Frýdku-Místku více než jednačtyřicet tisíc dětí, k tomu ovšem přibývají další z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Co bude s dětským oddělením?

Úmysly vedení Nemocnice ve Frýdku-Místku i Moravskoslezského kraje byly prezentovány takto: Dětské oddělení setransformuje na jednotku pro pacienty vyžadující potřebu elektivní péče, a tu bude poskytovat zejména v oborech chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, ORL a pro pacienty potřebující endoskopická vyšetření či vyšetření a zákroky probíhající v celkové anestézii. Pro zajištění těchto pacientů začne sloužit stávající jednotka intenzivní péče, s veškerou moderní technikou. Ve volných prostorách po dětském oddělení bude postupně vznikat zázemí pro zvažované centrum ambulantních specializovaných pediatrických služeb. Rodiče by tam měli odvádět děti ráno, a pokud bude plánovaný průběh bez komplikací, večer spolu odcházet domů, vše mají mít zajištěno na jednom místě.