The Stag Restaurant and Coctail Bar funguje v historickém domě U Jelena od prosince loňského roku. Jeho součástmi jsou koktejlový bar, restaurace - z obou míst je vidět do kuchyňky, kde se připravují jídla. K dispozici jsou rovněž dvě venkovní terasy a noční hudební klub. Barman Dominik Janáč ujišťuje, že návštěvník se může najíst v restauraci i v baru. V nabídce je od úterka do pátku menu s polévkou a čtyřmi hlavními chody výběr, v neděli a v pondělí je kuchyň uzavřená.

„Meníčka tady podáváme až do tří hodin odpoledne,“ vyzdvihuje Dominik Janáč a upřesňuje, že v obědovém menu jsou dnes běžně podávaná jídla, ve stálé nabídce je spíše rychlá kuchyně jako jsou burgery, tapas, saláty nebo třeba opékaná bageta. „Snažíme se ale věci obměňovat podle požadavků návštěvníků. Zatím se to pořád vyvíjí,“ dodává Dominik Janáč s tím, že k dispozici mají také velkoplošnou televizi, kterou v minulých dnech vyváželi k předzahrádce, aby fanoušci hokeje mohli sledovat zápasy mistrovství světa.

Káva i knihy

Provozovna Bookafe v ulici Dolní brána už svým názvem napovídá, že posezení u voňavé kávy je možné zpestřit si čtením knih. A těch je tady opravdu tolik, že by se nemusela stydět ani menší knihovna. Při vstupu z ulice návštěvník prochází kolem malé knihovničky chodbou vyzdobenou fotografiemi autorky Lenky Malinové zachycujícími různé koncerty a hudební akce. Chodba vyúsťuje, opět okolo menší knihovny, k venkovnímu posezení. Kavárna je v patře. Majitelem kavárny je Ondřej Topič, který s manželkou provozuje v Novém Jičíně ještě kavárnu Proč ne, která se dostala také do „gastromapy“ a knížky 365 od Lukáše Hejlíka.

„Kavárna Bookafe je literární. Máme to společně s majitelkou domu Terezou Mixovou, která se stará o všechny ty knihy a literární program, my se staráme o gastro – aby tam byla výběrová káva, klasická italská káva, máme novou výrobnu zákusků a dortů, které si pečeme sami. Snažíme se, aby to mělo hlavu a patu,“ říká Ondřej Topič. Bookafe je otevřeno od loňského listopadu. Provoz je zatím v pracovní dny od 11 do 18 hodin.

Vodní dýmky a soukromí

Vedle milovníků kávy si v Novém Jičíně přijdou na své také vyznavači čaje. Čajovna Déva v Křižíkově ulici už sice funguje asi třetím rokem, ale pořád přináší nějaké novinky. V jedné polovině je klasické posezení pro ty hosty, kteří si nechtějí sedat na zem, ve druhé polovině je možné dokonce využít některého z jakýchsi boxů. „Tady se návštěvníci mohou schovat, mají tady soukromí,“ podotýká provozovatel čajovny Jiří Alexej Kucharz.

Nato dodává, že do Čajovny Déva nemusí návštěvníci přijít jen na čaj. Dostanou tam i kávu nebo koktejl, kdo má zájem, může si objednat vodní dýmku. Každý má své soukromí, neboť i ve druhé části čajovny jsou jednotlivá posezení oddělená alespoň paravánem.

„Lidi tady chodí rádi právě kvůli tomu, že tady mají soukromí, a je tady klid Myslím si, že tady návštěvníci najdou únik z toho současného zrychleného světa,“ poznamenává Jiří Alexej Kucharz s tím, že v provozovně je ještě jedna separé místnost vybavená projektorem a xboxem. „Tady si hosté mohou pustit třeba nějaký film nebo si mohou zahrát nějakou hru,“ vysvětluje. V současné době je nově ve dvoře čajovny k dispozici také venkovní posezení. Otevřeno je každý den od 14 do 22 hodin, o víkendu déle.

Zřejmě „nejmladším“ podnikem nejen v Novém Jičíně, je provozovna Papa´s bar & pizza v Žerotínově ulici. Otevřená je teprve od letošního dubna. Provozovatel Ladislav Caloň uvádí, že v nabídce mají hlavně pizzy, které jsou v průřezu nejprodávanějšími ve všech pizzeriích v Novém Jičíně.

„Navíc samozřejmě děláme nějaké rychlé občerstvení na způsob KFC a McDonaldu,“ doplňuje Ladislav Caloň. V nabídce je tak na výběr kromě pizzy třeba box se stripsy, hranolky a dresinkem, nebo třeba trhané maso s brambůrky a dresinkem.

„Ten náš podnik je vlastně kombinací pizzerie a fast foodu, takže takového rychlého občerstvení. Primárně se zaměřujeme hlavně na rozvoz, samozřejmě se také dá i posedět v provozovně, kde se dá pojíst, napít se, objednat si i nějaký míchaný nápoj. Nechceme ale z toho mít nálevnu, spíše takový slušný bar. I proto tam máme odlišné pivo, než je ve většině novojičínských podniků,“ vysvětluje Ladislav Caloň. Provozovna je otevřená denně od 11 do 21 hodin, v pátek a sobotu o hodinu déle. Po stejnou dobu funguje také rozvoz pizzy.

Rock a irský styl v Krystalu

Bar Krystal ve Frenštátě pod Radhoštěm je sice už tři desetiletí zavedený podnik, ale po přestávce způsobené covidem, je z něj od loňského června úplně jiné místo, než jaké znali návštěvníci předtím. Provozovatel Aleš Luchesi s pomocí kolegy Ondry a za přispění Miroslavy Pituchové, manželky bývalého provozovatele, ho přetvořili v irský a tak trochu hudební bar, kterým se line rocková hudba. Bar je otevřený denně, v současné době už je otevřená venkovní předzahrádka.

V nabídce je kromě Plzně či Radegastu například irské pivo Guinness, specialitou je třetinkové lahvové anglické pivo Trooper, spojené s legendární kapelou Iron Maiden. Kromě různých druhů whisky značky Jameson, která tvoří základní nabídku baru, mohou milovníci rockové muziky vyjádřit svou přízeň kapelám tím, že si objednají Kiss rum, ACDC tequila, Kiss gin, Motorhead rum nebo Judas Priest rum. Aleš Luchesi se nebrání ani živé hudební produkci, ale v baru není prostor pro klasické nazvučení. „Nějaký menší akustický koncert tady ale jsme schopni udělat,“ poznamenává Aleš Luchesi.