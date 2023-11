Ani teploty nad deset stupňů by neměly být překážkou pro „zasněžování“ sjezdovek v areálu Heiparku v Tošovicích u Oder. Pořídili tam novou technologii, která lyžařskou sezonu prodlouží.

Areál Heipark v Tošovicích u Oder - 27. listopadu 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Myslím, že jsme první v České republice, která technologii od firmy KTI a Demaclenko má,“ říká Deníku Jan Špunda, vedoucí údržby v Heiparku. K tomu zde zasněžují i starší technologií.

„Ta je stejná, jako má například Skalka nebo Monínec, ale menší. Máme ji už několik let,“ dodal Jan Špunda a nabral do dlaně krystaly z velké hromady: „Je to vlastně suchý led. To nové zřízení dělá mokrý led formou plátů. Výrobci uvádějí, že dokáže efektivně produkovat led do patnácti stupňů nad nulou.“

Zatímco stará technologie vyrobí sto tun ledu za 24 hodin, nová je schopná za stejnou dobu vyrobit 250 až 260 tun.

„Záleží samozřejmě na mnoha faktorech, jako jsou například teplota vody a okolí. Zatímco starší technologie vyrábí led o velikosti a tloušťce lidského nehtu, ta nová umí vyrobit led hrubý okolo jednoho centimetru a o velikosti pěti až šesti centimetrů. To je tabulový led, který pak rolba musí roztáhnout, pofrézovat a upravit. Vzhledem k tomu, že jde o led, je to lepší podklad, který více vydrží. Používáme ho hlavně na stopu, která trpí nejvíce,“ dodává pro Deník Jan Špunda a připomíná, že velkým nepřítelem zůstává déšť.

Pokud je všechno v pořádku a nejsou žádné technické problémy, pak jsou provozovatelé schopni udělat zhruba třiceticentimetrovou vrstvu po celé hlavní sjezdovce zhruba za tři týdny. Manažerka střediska Šárka Martiníková doplňuje, že zatím je stále v plánu spustit provoz 1. prosince.

„Má se sice oteplit, ale v noci má ještě mrznout,“ uvažuje Šárka Martiníková s tím, že pokud sjezdovku H1 nebude možné zmíněného 1. prosince otevřít, stane se tak v pátek 8. prosince. „Rozhodneme se ve středu," poznamenává Šárka Martiníková.

Bodové jízdné zůstane stejné, jako bylo v letní sezoně. „Na léto už ale body mírně zdražily. U časového jízdného počítáme s navýšením tak okolo šesti procent,“ upřesňuje Šárka Martiníková.