Dvojici výškových kancelářských budov Tieto poblíž Náměstí Republiky zná většina Ostravanů. Mnozí z nich však nevědí, že kromě prestižní finské firmy poskytující služby IT zde sídlí i unikátní fitness centrum s příjemnou industriální atmosférou, nadstandardními službami a přátelským přístupem pro každého, kdo chce začít žít zdravým životním stylem a neví jak na to.

Že jste přece omezeni na domácí karanténu? Ale to přece neznamená, že budete celé dny ležet u televize, sledovat seriály a přejídat se chipsy.

„Pokud jste si ještě nevšimli, na sociálních sítích jsme pro vás na každý den připravili videa a živá vysílání našich trenérů a jejich tréninků určených pro domácí prostředí. Jsou určená všem, nejen našim členům Sledujte nás on-line na Instagramu nebo Facebooku,“ říká majitelka Individual Fitness Jana Pohlová.

Splněný sen

Ke sportu má blízko, začala se sportovní gymnastikou, ve skocích na trampolíně to dotáhla až do reprezentace, stala se mnohonásobnou mistryní ČR, získala titul sportovec roku Zlínského kraje, v synchronních dvojicích pronikla na Světových hrách mládeže mezi světovou elitu. Kvůli zranění však musela se slibně se rozvíjející kariérou skončit, začala trénovat ve fitcentru jako lektorka skupinových lekcí a pracovala i jako osobní trenér.

„Měla jsem velké štěstí na klienty, kteří mě hnali kupředu, postupem času jsem zjistila, že sama bych na to nestačila, byla jsem od rána do večera v práci, tak jsem se rozhodla, že by to chtělo vetší prostory a tým lidí. Oporu jsem našla ve svém manželovi, jeho podpora a nadání snad na všechno kolem mi velmi pomohly splnit si sen. Naše krásná, žlutá láska jménem Individual. Fitness již stojí, snažíme se, aby byli spokojeni klienti i náš personál. A musím říct, že máme štěstí na skvělé lidi, protože v Individual.Fitness je skvělý tým a každý z nich tvoří část našeho skvělého fitka,“ pokračuje Jana Pohlová.

Pandemie koronaviru však udělala na čas všemu přítrž a fitko nyní funguje v omezeném režimu. Ale až karanténa skončí, vše bude pokračovat jako dřív.

Nabídka je opravdu rozmanitá, pokud chcete cvičit sami, na výběr máte širokou škálu posilovacích strojů. Pro ty, kteří neradi cvičí sami, je možnost využít i osobního tréninku s trenérem, kterého si vyberete. Trenér vám s radostí cokoliv vysvětlí a ukáže vám, jak správně cvičit.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci skupinových lekcí v rozvrhu nechybí kruhový trénink, cross, břišní buchty, zdravá záda a core, bodypump, TRX, full body workout, funkční trénink, HIIT, kettlebell, pilakalajóga, problem zones, rýsovačka, tabata, vinyasa jóga a yin jóga. Budoucím maminkám jsou určeny lekce Těhu v pohybu a maminkám po porodu, které potřebují shodit kila navíc, zase lekce Fit mami v přítomností jejich dětí, takže se nemusí stresovat s hlídáním.

„Ať už jste hubení, a chcete nabrat svaly, nebo máte kila navíc, která potřebujete shodit, u nás vždy najdete vše potřebné k tomu, abyste dosáhli svého vysněného cíle. Potřebujete hodně kardia? Můžete využít naše skupinové lekce Race Walker, na kterých vás čeká lektorka plná

energie, kterou s radostí rozdává všem našim klientům. Pokud nechcete na lekci, můžete zkusit naše nejnovější běhací pásy, které jsou naprosto výborným pomocníkem při spalování. Navíc díky monitoru, který je v pásech zabudován, můžete sledovat seriály nebo se doslova proběhnout v přírodě, díky desítkám běžeckých tratí z celého světa. Cvičení se tak stává zábavnějším a utíká rychleji,“ říká Jana Pohlová.

Plníme přání klientů

Naprostou jedničkou je EMS Miha Bodytec. EMS trénink je založen na principu elektrické stimulace svalů. Díky elektrickým impulzům dokáže posílit prakticky veškeré kosterní svalstvo, které u běžného cvičení většinou nelze zcela zapojit, například svaly pánevního dna, hluboké zádové svalstvo apod. Tělo je po dvaceti minutách zatíženo tak, jako by odcvičilo tři hodiny intenzivního konvenčního posilování. Je to naprosto nejefektivnější cvičení vhodné především pro ty, kteří nemají tolik času na cvičení a zároveň chtějí, aby byly výsledky viditelné v co nejrychlejším čase.

„Neustále se snažíme zlepšovat a zároveň plnit přání klientů. Nedávno jsme do našeho fitness centra dokoupili schodový trenažér, který je nejlepším kamarádem každé ženy. Navíc u nás probíhají každý měsíc akce a kurzy, například kurz hormonální jógové terapie nebo kurz Krav Maga. Nezapomínáme i na budoucí maminky, které se nyní mohou těšit na několikahodinový předporodní kurz. Vymýšlíme i různé akce v rámci skupinových lekcí, kdy máte možnost přihlásit se třeba na podzimní dvouhodinový bodypump, jumping maratón nebo vánoční Race Walker. Zkrátka jsme fitko, které se stará o každého svého klienta. Místo, kde se člověk cítí dobře a ví, že se vždy může na někoho obrátit. To jsme my, Individual Fitness,“ zakončila Jana Pohlová.