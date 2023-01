Na jejím 28. ročníku se představí více než 300 domácích i zahraničních firem a institucí, které návštěvníkům představí novinky a směry v moderním vytápění, v poradenských stáncích se zájemci dozvědí, jak zefektivnit náklady na bydlení, modernizovat své domy.

Tipy na ojetá auta: rodinné vozy do 300 tisíc od Citroënu, Fordu nebo Toyoty

Ve stánku Státního fondu životního prostředí najdou aktuální informace k programu Nová zelená úsporám, energetické poradenství budou poskytovat například stánky ministerstva průmyslu a obchodu nebo Moravskoslezského energetického centra, Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV) zase pomůže vyznat se v legislativě a nových předpisech.

Výstava bude otevřena od pondělí 23. do středy 25. ledna denně od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek 26. ledna od 9 do 16 hodin. Plné vstupné stojí 100 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma.