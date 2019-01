Mošnovská opravna letadel Job Air Technic má potíže. Kvůli nedostatku zakázek posílá své zaměstnance na nucené prázdniny s šedesáti procenty jejich mzdy. Hlavní věřitelé se stále nemohou dohodnout na řešení úpadku společnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Zhruba dvě stě zaměstnanců společnosti Job Air Technic sídlící nedaleko Letiště Leoše Janáčka v Mošnově nastoupí od července na nucené prázdniny.

Opravna letadel je od loňského roku v insolvenčním řízení a její hlavní věřitelé se nemohou domluvit na postupu řešení jejího úpadku. Kvůli tomu ale opravna přichází o zakázky. Podle ředitele a spolumajitele Job Airu Daniela Barče je v současné době situace taková, že od 1. července si řada zaměstnanců bude vybírat dovolenou a ti další doma zůstanou s 60 procenty svého platu.

„Stále nevíme, zda soud schválí reorganizační plán, nebo zda pošle firmu do konkurzu. Majitelé letadel, jejichž ceny se pohybují okolo 50 až 70 milionů dolarů, se obávají, co by ve druhém případě s jejich rozpracovanými stroji bylo," vysvětlil dramaticky nízkou poptávku po službách Job Air jeho jednatel a spolumajitel s tím, že do práce nebudou dvě stovky zaměstnanců chodit do konce září.

„Pokud do té doby soud nerozhodne nebo se nepodaří zajistit jiné zakázky, Job Air už nebude," řekl Deníku Daniel Barč.

Předseda dozorčí rady společnosti Libor Jílek uvedl, že zaměstnanci jsou s touto situací už srozuměni. „Vzali to se stoickým klidem. Jak se říká, lepší je vrabec v hrsti, než holub na střeše. Mohlo by to být ještě horší, my ale všichni věříme, že se podaří celou věc vyřešit," vysvětlil Libor Jílek.

Daniel Barč navíc podotkl, že peníze investora – společnosti Berinda Holdings Limited se sídlem na Kypru, které měly pokrýt reorganizaci opravny, budou k dispozici na účtu jen do 31. července. „Pokud nebude rozhodnuto, vrací se zpět," řekl Daniel Barč. Do podniku vložila kyperská společnost 265 milionů korun.

Podle zprávy insolvenčního správce zveřejněné v insolvenčním rejstříku firma loni hospodařila se ztrátou, která na konci listopadu přesahovala 52 milionů korun. Tato ztráta má ale podle něj patřit k nejnižším v historii Job Air Technic. Do úpadku ji poslal Krajský soud v Ostravě v březnu minulého roku. Insolvenční návrh podala Česká exportní banka, která je jedním z největších věřitelů společnosti společně s Českou spořitelnou, a to kvůli stamilionovým dluhům. Daniel Barč se už tehdy vyjádřil ve smyslu, že s projektem letecké opravárny byly problémy od samého začátku. A to kvůli krácení slíbených dotací.