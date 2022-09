(Snad) do konce roku. Vyšetřování výbuchu v Dole ČSM je téměř u konce

/FOTOGALERIE/ V prosinci to budou už čtyři roky, co v Dole ČSM ve Stonavě, zahynulo při neštěstí 13 horníků. A možná, že se do té doby bude už konečně vědět, co bylo příčinou výbuchu metanu.

Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. | Foto: Deník/Tomáš Januszek