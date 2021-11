Inspirace čtenářů: Za svatomartinskou husu si lidé v Ostravě připlatí

Žaludky nebo paštička na předkrm, neodmyslitelný kaldoun a za 499 korun i hlavní pečený husí chod s červeným a kysaným zelím a variací knedlíků, anebo s brusinkovou omáčkou, domácími lokši a zelím z červené cibule. Takové menu si letos připravili v tradiční svatomartinské baště Staré kuželně ve Slezské Ostravě.

Vlivem nárůstu cen museli i husu zdražit zhruba o dvacet procent a v nabídce ji budou mít od čtvrtku do neděle. „Máme připravený standardní počet pěti set porcí, jen loni kvůli lockdownu jsme jich měli dvě stě,“ řekl Deníku majitel Radim Dvořáček, který v Kuželně zajistil i svatomartinské víno a mladé víno od vinaře z Rakouska.

Husy připravené čtenáři Deníku z MS kraje:

Zdražit, leč zde jen kosmeticky, museli svatomartinské menu i v HogoFogo bistru. Rovněž tam předpokládají, že pět set, možná šest set meníček by měli s přehledem prodat.

„Docela velký zájem je také o husu s sebou,“ zmínil spolumajitel Petr Jonáš v řadě restaurací v době covidu loni započatý trend. Husy zde mají k dostání už od začátku týdne a budou v nabídce tradičně do neděle.

A to nejen v podobě každoroční klasiky – husího stehna se dvěma druhy zelí, lokši a bramborovou roládou za 358 korun, ale netradičně také na pomerančích! Kachní prso v pomerančové omáčce na rozmarýnu za 318 korun prý bude mít něco do sebe.

Další pomeranče!

Právě husa na pomerančích má být letošní trend. Zvolili ji také v restauraci Slezska P.U.O.R. v centru Ostravy, kde jako každý rok mají předchystaných 250 porcí s možností jejich navýšení.

„V nabídce se ale objeví až na svatého Martina – 11. 11. od 11 hodin a k dostání budou do neděle,“ informoval prostřednictvím Deníku provozní podniku Martin Košťál. Cena hlavního chodu bude vyšší o deset korun (tři varianty po 319 korun).

Martin Košťál by doporučil konfitovanou klasiku s červeným a kysaným zelím a variací knedlíků, leč pozornost by podle něj experimentální typy měly upřít i ke třetí variantě – pečenému husímu stehnu na pomerančích se zelnými noky. „Je to letošní trend, který jsme zahrnuli do nabídky i my,“ pověděl Košťál.

A co další ostravské restaurace? Pizza Coloseum ve svých provozovnách zvolí od čtvrtku (avšak až do středečního svátku!) husí kaldoun s krutony a pečenou slaninou, pečené husí stehno s bramborovými gnocchi a omáčkou z červeného zelí a také pečené husí stehno s bílým zelím se slaninou a žemlovým knedlíkem.

Svatomartinská husa

„Svatomartinské víno jsme připravili ve spolupráci s Habánskými sklepy,“ zmínil neodmyslitelnou část menu provozovatel Lukáš Chlebovský.

Čtyři stovky ze celé menuVe svinovské Stračeně Garden, kde slovy majitele Romana Mališky rovněž museli podražit kvůli vyšším cenám energií, surovin a zvýšení mezd, zvolili zajímavý předkrm.

Skládá se ze dvou druhů husích klobásek za 184 korun, jako polévka bude jako všude kaldoun a k výběru jsou hned čtyři hlavní chody: konfitované husí stehno s bílým zelí a špekovým knedlíkem a lokši, grilovaná husí roláda plněná kaštany a vlašským ořechem a také dvě pochutiny z tamní kuchyňské pýchy – grilu josperu. Jednotlivé verze stojí zhruba od čtyř set do čtyř set padesáti korun.

Husí hody ve Stračeně Garden začínají v úterý 8. listopadu. Na svaromartinské menu však láká i spousta dalších podniků – restaurace 2 Promile, Jack’s Burger Bar, nebo pivní bar u Köhlera, kde cenu celého menu nastavili na stejné úrovni, jako mají někde jinde jen hlavní chod (409 korun). A rozhodně zajímavě vypadá připravené menu také ze Zaječského vinného sklepa v Mariánských Horách.