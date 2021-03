V březnu uběhl rok od doby, kdy v souvislosti s koronavirovou pandemií vešla v platnost opatření, která se dotkla i knihoven. O tom, jak se s tímto stavem vyrovnává Knihovna Hukvaldy, jejíž fond čítá na 8300 knih ve volném výběru a která pravidelně odebírá 14 titulů periodik, jsme hovořili se zdejší knihovnicí Markétou Kološovou.

Knihovnice Markéta Kološová Zdroj: Knihovna Hukvaldy„Opatření a uzavírky zasáhly do života naší knihovny, která má zhruba 220 čtenářů, poměrně zásadně. Kromě půjčování knih jsme zapojeni do mnoha projektů a aktivit, které jsme museli zastavit nebo omezit. Provozujeme Virtuální univerzitu třetího věku, která je na setkávání seniorů v podstatě postavená. V loňském roce jsme se stihli sejít pouze dvakrát, v letošním ještě ani jednou. Kurzy probíhají pouze v on-line prostředí, vytištěné materiály ke kurzu rozvážím svým studentům do schránek. Aktivně se zapojujeme v pracovní skupině Čtenářská gramotnost v rámci společnosti MAS Pobeskydí, aktuálně jsem garantem projektu Vdechni život knize, který soutěžní formou provádí přihlášené skupinky dětí z pěti ZŠ v regionu tvorbou knihy. Celý tento projekt byl rovněž postaven na setkávání se, workshopech a výměně zkušeností, což je dlouhodobě nemožné. I zde jsme museli zvolit „okleštěnou“ on-line formu a některé workshopy vynechat," říká sympatická knihovnice na úvod našeho povídání s tím, že jakmile se situace zklidní a rozvolní, budou pokračovat v pravidelných návštěvách školáků a školek v knihovně.

„Plánujeme obnovit tematické tvůrčí dílničky, pravidelné setkávání se rodičů s malými dětmi v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. Univerzitu třetího věku bychom rádi rozšířili na další vzdělávání seniorů v oblastech počítačové gramotnosti a také tréninků paměti. Plánů je celá řada," dodává s úsměvem.

Během února proběhla v knihovně uzavírka a podařilo se vám zrekonstruovat prostory knihovny…

„Zásluhou naší paní ředitelky Aleny Lévové se nám podařilo získat dotaci na nový mobiliář a vybavení v knihovně, máme vymalováno, jsou položeny nové koberce, nechali jsme vyrobit nový půjčovní pult, regály v dětském oddělení atd. Celý prostor je nyní více otevřen a provzdušněn. V neposlední řadě máme i fungující výdejní okénko a nemusíme improvizovat se stolem mezi dveřmi. Z dotace byla také pořízena tiskárna, dataprojektor a nový počítač.“

Jak komplikuje provoz knihovny výdejní okénko?

„Výdejní okénko je velký zásah do provozu knihovny, ale na druhou stranu, buďme rádi, že tu možnost vůbec máme. Naše knihovna je poměrně malá a většinou se se svými čtenáři osobně znám. Byli tedy zvyklí, že si v knihovně mohli nechat doporučit konkrétní tituly, měli jsme prostor spolu pohovořit o knihách, ale nejen o nich. To všechno u výdejového okénka chybí, snažíme se, aby se tu nikdo zbytečně nepotkával. Díky tomu však mám také mnohem snazší práci, když konkrétním lidem připravuji hromádku knih na výměnu, znám už jejich preference.

Je zájem o rozvoz knih? Kdo ho nejvíce využívá?

„Možnost rozvozu jsme nabízeli již několik let, avšak o službu nikdo nejevil zájem. Nyní v době „covidové“ je zájem velký, knihy rozvážím po domluvě, někdy i vícekrát za týden. Službu využívají převážně senioři, někteří kvůli zdravotním důvodům, někteří proto, aby se chránili a omezili pohyb na veřejnosti.“

Jak ovlivnila pandemie četnost výpůjček? Půjčují si více titulů? Přicházejí s jasným zadáním nebo se zeptají: „Co byste mi doporučila?“

„V lednu jsem zpracovávala statistiku a porovnávala počty výpůjček za rok 2020 s předešlým rokem. Čekala jsem rapidní pokles, ale čísla byla téměř shodná. Pravda je, že lidé si půjčují více titulů současně, protože se bojí, aby jim další opatření opět nezavřela dveře (resp. okno) do knihovny. Někteří si sami vyberou v katalogu na webu knihovny a knihy si rovnou zarezervují, jiní posílají své požadavky prostřednictvím e-mailu. Když zveřejním fotky nově zakoupených knih a žhavých knižních novinek na facebookové stránce knihovny, posílají mi rezervace na knihy i touto cestou. To je ale spíše u mladších čtenářů, kteří se lehce orientují v internetovém prostředí. Starší čtenáři mi telefonují a spíše mi řeknou, o který žánr by měli zájem.“

Změnily se nároky čtenářů, mají zájem spíše o lehčí četbu?

„U některých lidí došlo ke změně preferencí a zejména ženy vyžadují lehčí romány, u kterých si odpočinou a nemusí řešit žádná velká dramata. Ale obecně je dlouhodobě velký zájem o thrillery a severské detektivky. Díky Aleně Mornštajnové a Karin Lednické se také hodně lidí vrací k českým autorům a knihy těchto dvou spisovatelek jsou u nás trvale v rezervaci.“

Je počet čtenářů stejný?

„Podle statistiky si s počtem čtenářů stojíme stále stejně. Díky on-line výuce chodí méně dětí, jelikož sídlíme v budově školy, častěji si vzpomněli právě cestou ze školy. Společně s knížkou pro prvňáčka darujeme dětem také poukaz na roční registraci v knihovně zdarma. Vzhledem k uzavírkám a odloženému předávání knížek jej většina z obdarovaných ještě nestihla využít. V posledních měsících se hlásí více nových dospělých čtenářů a tady bych viděla přímou spojitost s lockdownem a uzavírkami obchodů. V době před coronavirem nám počet čtenářů pomalu stoupal a mé osobní ambice na jeho zvýšení jsou poměrně velké. Byla bych ráda, kdyby místní knihovna mohla být živým a aktivním komunitním místem, které budou občané rádi navštěvovat.“