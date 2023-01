„Kocourci společně s felinoterapeutkou vždy projdou celé naše oddělení a navštíví v průměru sedmdesát procent pacientů. Někteří se na jejich návštěvu vysloveně těší, někteří třeba zpočátku nejeví výraznější zájem, ale jakmile kocouři vstoupí do jejich blízkosti, hned si je získají,“ uvedla Lenka Holubová, staniční sestra oddělení následné péče Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Koťátko z popelnice

V zařízení se střídají tři kocouři. Jedním z nich je Yoda, který byl jako malé koťátko nalezen v popelnici. Nikdo tehdy netušil, že jednou bude v roli kočičího terapeuta pomáhat v nemocnici. Dnes Yoda pravidelně dochází do vítkovické nemocnice.

Z řad pomocníků ze zvířecí říše ale není jediný. Při léčbě pacientů asistují také kocouři Arwin Angeliro a Quentin.

Zatímco Arwin Angeliro a Quentin přicházejí na oddělení společně se svou felinoterapeutkou Denisou Nováčkovou jednou do měsíce, Yoda má služby častější, a to třikrát až čtyřikrát do měsíce. Jeho panička je totiž na zdejším oddělení vedoucí lékařkou a při terapiích jej doprovází.

Felinoterapie

„Yoda byl jako sotva měsíční koťátko zachráněný z popelnice. Ujala jsem se ho a pečovala o něj od miminka, teď už má tři roky. Doma máme kočky celkem čtyři, ale Yoda z nich má nejklidnější povahu, a tak se skvěle hodí na felinoterapii,“ uvedla majitelka Yody, milovnice koček a vedoucí lékařka oddělení následné péče Zornitza Petrova Markantová.

Se svým svěřencem absolvovala kurz k provádění felinoterapie a má tak veškerou potřebnou certifikaci k poskytování této metody. Kočičí terapeuti dělají pacientům příjemnou společnost, pomazlí se, ale třeba i vybízejí k aktivitě pomocí společné hry.

Spektrum účinků

„Spektrum pozitivních účinků, které felinoterapie má, je velmi široké, a to i v případě, kdy kočka zdánlivě jen obyčejně leží na klíně pacienta. I takový obyčejný kontakt totiž podporuje komunikaci, odbourává stres i rutinu, kterou zde pacienti často zažívají. A pacienty mobilizuje – kočičí mazlíci totiž přímo vybízejí k hlazení,“ uvedla Lenka Holubová s tím, že po návštěvě koček lze u pacientů pozorovat zlepšení jejich psychické pohody i zlepšení jemné motoriky.

Jak dodala, kočičí aktivitu nabídla oddělení felinoterapeutka Denisa Nováčková, která je zaměstnankyní Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Její hnědočerní kocourci Arwin Angeliro a Quentin jsou rasy sibiřské kočky, která se vyznačuje sametovou srstí a mohutným tělem i ocasem. Povahově jsou klidní i trpěliví.