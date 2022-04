Za rok 2016 měla Ostrava příjem do rozpočtu jen z hracích automatů (takzvané technické hry, pozn. red.) 264 milionů korun. Od letošního července to bude nula. S posledním dnem června totiž skončí licenční výjimky všem provozovatelům takzvané technické hry a v provozu už podle zákona z roku 2017 zůstanou jen kasina se živou hrou.

„Do 30. června by mělo ukončit provoz přesně 247 přístrojů na čtyřech provozovnách od různých provozovatelů,“ upřesnila mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná, jaký je nyní ve městě zbývající počet výherních automatů. Možná první vlaštovkou tohoto mezníku je odstranění velkoplošných polepů ze všech prosklených částí na objektu v historické zástavbě ulice 28. října v centru Ostravy, kde sídlí známé Casino Kartáč s poznávací značkou Imperial. Město se o odstranění nevkusných reklam z ulic snaží už léta, z pohledu provozovatele bylo jistě snahou zviditelnit se co nejdéle.

Konec nevkusu v centru

„Samozřejmě na to byl z města tlak, to je všeobecně známo, ale v konečném důsledku to byla moje iniciativa, protože chci s městem vycházet v dobrém. Panu primátorovi jsem slíbil, že polepy časem sundám,“ komentoval odstranění reklamy čtyři roky po jejím vylepení majitel Casina Kartáč Vlastimil Vyhlídal. Kartáč Imperial je přitom jedno z mála kasin v Ostravě, které zůstane otevřeno i nadále, prostor po zrušení hracích automatů tam možná nahradí jedním stolem pro živou hru navíc.

„Kvazi kasina se budou zavírat, moje pojede. Budu mít otevřeno nadále, protože poměr živé hry a automatů u mě byl dobrý, tedy v souladu se zákonem o hazardních hrách, zatímco u ostatních špatný. Živá hra u mě tvoří dvoutřetinovou část, v kvazi kasinech je mají jen naoko, nebo v nepatrném množství a všichni tito hráči skončí. Troufnu si sebevědomě říct, že po letošním říjnu zůstanou už jen moje kasina. Konkurenční tlak se mnou nejspíše nikdo neustojí, proto transformaci v živou hru u konkurence neočekávám. Na ni jsem v Ostravě specialista já,“ prohlašuje sebevědomě Vlastimil Vyhlídal.

Bez automatů stačí v centru jedno kasino

I „Mr. Hazard“ však musel reagovat na blížící se zlomový termín a už na konci března zavřel své další Casino Kartáč Elektra, protože provozovat dvě kasina pouze se živou hrou pár set metrů od sebe by se mu nevyplatilo. „Skončilo mi tam povolení na automaty,“ konstatoval Vyhlídal s tím, že Imperial bude stačit. Znovu otevírat (pouze už se živou hrou) však během léta hodlá Vyhlídal Casino Kartáč s poznávací značkou Ostrava v Mariánských Horách, kde kýžené dobré vztahy s městem nevyšly a spor vyřeší až soud.

Vláda i město si od konce hazardu slibují omezení výskytu negativních jevů, na trvale se snižující příjem z loterie a hazardu se Ostrava připravovala roky. Přesto to bude další citelný úbytek příjmové části rozpočtu. Z technické hry, tedy automatů, Ostrava ještě i za první čtvrtletí tohoto roku vyinkasovala dvacet milionů korun. „Konec technických her (včetně internetových her) bude mít na město dopad. Vzhledem k faktu, že od druhé poloviny roku 2022 již nebudou povoleny žádné technické hry, příjem bude nulový,“ podotkla Gabriela Pokorná. S dočasným přesunem hráčů na internet během covidu se od minulého roku v Ostravě změnila i metodika přerozdělování peněz mezi jednotlivé městské obvody, centrální obvod tratil, naopak možná neočekávaný příjem potěšil ty městské části, kde žádný objekt s hracími zařízeními neměli.

K tématu

Daň z hazardních her v Ostravě za poslední tři roky Rok Hazardní hry Technické hry Celkem 2019 45 656 975 Kč 73 158 602 Kč 118 815 577 Kč 2020 51 946 355 Kč 55 470 620 Kč 107 416 975 Kč 2021 64 513 746 Kč 61 326 802 Kč 126 232 552 Kč 1 čtvr. 2022 19 612 430 Kč 20 078 378 Kč 39 690 808 Kč

*Zdroj: MMO