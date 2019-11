Těžba v Dole Lazy začala v roce 1892. Za téměř 130 let jeho fungování se tam vytěžilo bezmála 146 milionů tun kvalitního černého uhlí. Společnost OKD už tam vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby. Novinářům to dnes řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

"Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili, a bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady," řekl Čelechovský.

Poslední zbytky uhlí v dole v současné době těží asi 240 horníků a pár desítek lidí pracuje na povrchu. Většinu z nich po ukončení těžby v Dole Lazy převede firma OKD do ostatních částí karvinského revíru. "Asi 100 zaměstnanců se bude fyzicky podílet na útlumu a likvidaci dolu," řekl Čelechovský.

Po uzavření Dolu Lazy zůstanou v OKD ještě v provozu doly ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. Postupný útlum čeká i ostatní doly, ale harmonogram dalšího zavírání dolů ještě není znám. Dříve se hovořilo o ukončení těžby v OKD v roce 2024.

Nový střednědobý plán

"Vedení společnosti OKD připravuje nový střednědobý plán, ve kterém akceptuje aktuální ekonomické podmínky, aktuální vývoj světových cen komodit, takže jakmile bude tohleto zpracováno a schváleno našimi vlastníky, pak ohlásíme, jaký bude další střednědobý výhled společnosti OKD," řekl Čelechovský.

Konkrétní datum, kdy by měl být plán zveřejněn, zatím podle něj není možné říct, protože materiály se stále dopracovávají.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Její loňská produkce činila 4,62 milionu tun. Majitelem společnosti je od loňského roku prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí.