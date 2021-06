„Mohli bychom vyrábět 5000 kol na osmi výrobních linkách, vyrábíme ale aktuálně jen na sedmi. Máme objednávky od zákazníků na velké počty kol, ale jsme limitováni dodávkami materiálu, které nás aktuálně nejvíce brzdí,“ řekl ředitel logistiky Petr Krkoška.

Podnik, který má téměř 500 zaměstnanců, nyní produkuje kolem 4000 bicyklů týdně. V loňském fiskálním roce, který končil červnem 2020, vyrobil 165.768 kol a elektrokol a dosáhl obratu 87,8 milionu eur (přes 2,2 miliardy korun), s meziročním navýšením o čtyři procenta. V aktuálním fiskálním roce je ale výroba oproti plánu ve skluzu o 25.000 kol.

Kapacity výrobců dílů nestačí aktuální poptávce. Komplikace nastávají i během přepravy dílů - je nedostatek lodních kapacit a prázdných kontejnerů. Dalším úskalím je, že kvůli covidu a karanténám je ve velkých přístavech nedostatek lidí, a tak se prodloužila doba vykládání. „Stalo se, že posádka jedné lodi měla karanténu a nemohla do přístavu. Jeden kontejner nám také zůstal na lodi v ucpaném Suezu. Všechno se to sčítá,“ dodal obchodní ředitel Martin Guráš a

Pokud firma počítá s tím, že materiál, který je na cestě, dorazí, spouští už lakování či přípravné montáže. „Pokud se opozdí dodávka komponentů, které se montují na kolo v samotném závěru produkce, tak nám to hodně komplikuje situaci,“ uvedl Krkoška.

Aby si neubírali kapacitu, vyrábějí i kola, která nejsou kompletní. „Samozřejmě musí to být komponenty, který se pak dají jednoduše na kolo domontovat, třeba bez rámu bychom nebyli schopni vyrábět. Pak kola doděláváme, když komponenty dorazí,“ řekl Guráš. Problémy s dodávkami jsou například u brzd nebo přehazovaček.

Loni v době vypuknutí pandemie přitom byla situace úplně opačná. „V únoru jsme čelili snížení odbytu. Naši zákazníci se obávali situace, nevěděli, co mají očekávat. Takže jsme snížili produkci na 50 procent a veškeré dodávky materiálu, které nebyly pro tu sníženou produkci potřeba, jsme se snažili zastavit a ponechat u dodavatelů,“ řekl ředitel logistiky.

Guráš řekl, že tato situace navíc přišla v době, kdy firma mívá před sezonou nejvíce kol ve skladech, a netušila, kdy si zákazníci kola odeberou. Výrobu tak musela utlumit i kvůli plným skladům. Když se pak otevřely cykloservisy a prodejny, situace se obrátila a zákazníci začali objednávat kola ve zvýšené míře. „Lidé nemohli cestovat a hledali alternativu k trávení dovolené. Spousta lidí, kteří do té doby vůbec kola neměli, si kupovala kola a elektrokola,“ řekl Guráš.

Zvýšená poptávka po komponentech ovšem narazila na nedostatek výrobních kapacit v Asii, kde se vyrábí většina dílů, i surovin, ze kterých se komponenty dělají. Výrobců určitých komodit není moc, a tak se postupně dodací lhůty prodloužily u všech dodavatelů. „Hledali jsme alternativy a nějaké jsme i našli, ale bohužel dneska i tyto alternativy už mají dlouhé dodací termíny,“ řekl Guráš.

Zatímco dříve byly standardní dodací lhůty mezi šesti a devíti měsíci, aktuálně to je rok a půl a u některých komponent až více než dva roky. „V podstatě všichni výrobci se teď snaží objednávat s předstihem, ale ne s ročním předstihem, ale už s dvouletým či tříletým předstihem,“ řekl Krkoška.

Paradoxem je ale podle něj to, že i když objednávají díly na dva roky dopředu, dodavatelé dodávky nepotvrzují. „Akorát potvrdí přijetí objednávky a řeknou: budeme potvrzovat někdy později. A nejenom dodací dobu, ale i cenu. Ale pokud bychom dneska neobjednali, tak bychom se vůbec nedostali do jejich kapacitního kalendáře a byli bychom bez materiálu,“ řekl ředitel logistiky.

Většina dodavatelů se podle něj snaží rozšířit výrobu, takže kapacita se postupně zvedá. „Ale dochází materiál, ať se bavíme o oceli, o duralu, o papíru, o plastech, o čipech, o bateriích, článcích do baterií. To jsou všechno komodity, kterých je omezené množství. To má za následek zvyšování cen. A navyšování cen je skutečně skokové. Bavíme se ne o procentech, ale o dvouciferných procentuálních hodnotách,“ řekl Krkoška.

Guráš uvedl, že roste i cena práce a dopravy. „Kontejnery zdražily několikanásobně oproti tomu, jak to bylo ještě rok zpátky. A to všechno budeme muset reflektovat. Budeme mít od 1. července nové ceny. V průběhu června bychom měli ceny zkalkulovat, čekáme na poslední ceníky od našich dodavatelů, a potom uvidíme, kam se to posune,“ řekl Guráš. Zvýšení podle něj určitě nebude jen v procentech.

„Pořád přemýšlíme nad alternativami, jak udělat výrobek tak, ať je co nejjednodušší, ať je vyrobitelný v dobrém čase. Kdo dneska dodá kola na trh dříve, tak získává určitou konkurenční výhodu, protože dneska opravdu kola chybí. Dá se říct že napříč všemi kategoriemi jsou kola nedostatkovým zbožím,“ řekl Guráš. Na některá kola jsou podle něj v obchodech i pořadníky. „Zákazníci jsou ochotni zaplatit za kolo třeba půl roku dopředu a pak si na něj počkat,“ řekl Guráš.

Tento měsíc doobjednávají díly na pokrytí výroby v roce 2023. V obdobné situaci jsou ale i jejich zákazníci. „Naši zákazníci neviděli ještě některé modely 2021, ale už mají objednané modely sezony 2022 a už budou objednávat i 2023, takže vlastně objednávají na další dva roky něco, co ještě neviděli. Ale kdybychom teď čekali, tak bychom výrobu neměli, komponenty by nedorazily. Zákazníci to chápou,“ řekl Guráš.

Krkoška řekl, že pandemie výrazně omezila jednání s obchodními partnery. „S dodavateli se nepotkáváme, 60 procent materiálu nakupujeme z Asie, a nejsme schopni tam vycestovat. Všechno se řeší na dálku a o to je to komplikovanější. Nemáte vůbec možnost si udělat vlastní obrázek, jak to tam vypadá s kapacitami, dodávkami, je to o obrovské důvěře mezi dodavatelem a námi,“ řekl Krkoška.

Podle Guráše pandemie v Česku výrazně urychlila cyklistický trend posledních let: rozmach elektrokol. „Nárůst je v celé Evropě. Někde už se prodávají standardní kola v poměru vůči elektrokolům 1:1. V České republice dneska přibližně čtvrtina prodaných kol jsou elektrokola. Bez pandemie by se to tak rychle nestalo,“ řekl Guráš. Očekává, že do pár let se prodej elektrokol vyrovná klasickým kolům i v Česku.

Společnost BFI založila v roce 2001 skupina nizozemských investorů, od nichž ji loni koupila česká společnost ConsilTech miliardáře Tomáše Němce. Firma vyrábí ročně okolo 200.000 kol, přičemž přibližně polovinu tvoří její vlastní značky. Jde o značky Superior a Rock Machine zaměřené na horská kola a Frappé orientovanou na městská kola. BFI vyváží kola do více než 20 zemí. Má i vlastní vývoj, vyvíjí například své vlastní rámy nebo elektrický pohon Sport Drive.

Firma chce za dva roky vyrábět ročně přes 300.000 kol, dlouhodobý plán počítá do roku 2030 až se 400.000 kol ročně. „Podíl vlastních značek chceme navyšovat. Na sezonu 2023, kde teď sbíráme objednávky, by podíl našich značek měl být vyšší než těch cizích. Zvyšovat podíl našich značek je i cílem našich nových majitelů,“ dodal Guráš.