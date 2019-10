Jak ukazuje nedávný krach cestovní kanceláře Thomas Cook, vybrat si známou a renomovanou společnost není záruka toho, že se nemůže nic stát.

V České republice podle mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Terezy Pickové působí v současnosti zhruba 850 CK, a v posledních letech zkrachovaly jedna až dvě kanceláře ročně.

Marcela Reichelová, ředitelka Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS) říká, že při krachu CK se sice nepodíváte tam, kam jste chtěli, ale o své peníze díky pojištění proti úpadku, a od loňska i nově zavedenému garančnímu fondu, nepřijdete.

„Hromadný krach cestovních kanceláří v minulosti vedl k uzákonění jejich povinného pojištění. Každá CK u nás tak musí mít sjednáno takzvané pojištění záruky pro případ svého úpadku. To kryje převážnou část rizik jejich klientů,“ vysvětluje Marcela Reichelová.

Pořadatel zájezdu je podle ní povinen při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření vydat zákazníkovi doklad o smlouvě a s ním i doklad o sjednaném pojištění pro případ úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad o bankovní záruce pro případ úpadku vystavený bankou.

„Prvním preventivním krokem na straně spotřebitele by tedy měla být kontrola pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, se kterou se chystáte na dovolenou,“ upozorňuje šéfka SOS MaS.

CO DĚLAT, KDYŽ VAŠE CK ZKRACHUJE?

Pokud CK zkrachuje ještě před odjezdem na dovolenou, je situace pro klienta jednodušší.

„Pokud jste si zájezd koupili u pojištěné CK a ta zkrachuje, tak je potřeba se co nejrychleji obrátit na pojišťovnu, u které je pojištěná. Na pojišťovně vám poradí, jak a kam nahlásit pojistnou událost, jak si zažádat o vrácení ceny či zálohy. Zaplacenou částku za zájezd byste měli obdržet v plné výši,“ popisuje správný postup Marcela Reichelová.

Pokud jste už na dovolenou odcestovali, je třeba být v kontaktu s pojišťovnou a ta by vás měla informovat o dalším průběhu.

„Vaše dovolená sice končí, ale pojišťovna by měla zajistit dopravu klientů CK z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se s cestovní kanceláří dohodli, a to včetně nezbytné stravy a ubytování až do doby odjezdu. Doporučujeme zachovat pokud možno klid a chladnou hlavu a následovat pokyny pojišťovny,“ radí obránci spotřebitelů.

Zároveň upozorňují, že cestování zpět na vlastní pěst se nemusí vyplatit. Pokud si totiž zajistí zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by zmíněné služby zajišťovala sama.

K TÉMATU

Klienti v ČR se už nemusí obávat, že by přišli o své peníze, pokud by byla cestovní kancelář takzvaně podpojištěná, jako tomu bývalo v minulosti. „Pokud totiž nároky klientů přesáhnou limit pojistného plnění, pak se nároky hradí z takzvaného garančního fondu, do něhož musí cestovní kanceláře pravidelně odvádět část svých tržeb,“ uvedla Marcela Reichelová.