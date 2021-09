Podle předchozích informací by záchody měly zůstat i po modernizaci gravitační, takže exkrementy cestujících budou dál padat na koleje.

„Dalším vylepšením je nový informační systém. Do vlaků jsou nainstalované vnitřní a vnější panely. Zastávky a další informace budou hlášené i akusticky. Lidé budou mít v těchto modernizovaných vlacích k dispozici wifinu a USB zásuvky, což jsou věci, po kterých cestující nejvíce volají. Dalším vstřícným krokem jsou pak nové stojany na jízdní kola, které budou v přívěsných vozech. Bylo by fajn, kdyby modernizace vlaků nalákala k cestování po železnici více lidí,“ komentoval modernizaci motoráků náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Současně bylo nutné pořídit zcela nové rozvody vzduchu zabudované do interiéru. Pro zajištění správné účinnosti klimatizace navíc bylo nezbytné vyměnit jednoduchá okna za dvojskla a celou skříň izolovat.

Aby souprava utáhla energeticky náročný provoz klimatizační jednotky, bylo nutné dosazení výkonnějšího spalovacího motoru, nových pomocných pohonů a řídícího systému. Bylo nezbytné zajistit dostatečný výkon pro klimatizační agregát, aniž by to ovlivnilo trakční výkon vozidla.

Díky úpravám je motorový vůz plně klimatizovaný, souprava je vybavena pohodlnějšími sedačkami a Wi-Fi připojením. „Především je celkově prostornější díky tomu, že jsme ubrali sedačky. Původně jich bylo 55, teď o deset méně, jsou pohodlnější a mají čalouněné potahy. Samozřejmostí je klimatizace, a to nově i v kabině strojvedoucího,“ popsal základní změny člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Jiří Ješeta.

Zatímco retro vizáž z osmdesátých let jim zůstala zachována, interiér motorových vozů i přívěsných vagonů je plný technických vychytávek z 21. století.

Na koleje v Moravskoslezském kraji se vrací do služby staré dobré motoráky řady 810, ze kterých rozsáhlá modernizace udělala novou řadu 811. Podívejte se, jaké cool regionální motoráky budou jezdit na trati z Krnova do Jindřichova ve Slezsku v následujících letech.

