Možná už jste o květových esencích někde slyšeli, ale neumíte si představit, v čem spočívá jejich přínos. Terapeutka Petra Fritsch z Ostravy s esencemi intenzivně pracuje a úspěšně je využívá v rámci terapeutické praxe jak samostatně, tak jako doplněk kraniosakrální terapie, jíž se rovněž věnuje.

„Někteří z klientů ke mně chodí výhradně kvůli květové terapii, řada jich ale přijde na kraniosakrální terapii nebo metodu EFT a k použití květových esencí se dopracujeme postupně. Pomáhají totiž nádherně harmonizovat organismus. Jejich jemné pozitivní působení na organismus se léty osvědčilo a často se díky nim podaří správně vyladit tělo i duši v různých situacích,“ říká terapeutka, která je přesvědčená, že potíže je mnohdy dobré řešit na více úrovních a díky kombinací různých terapií se často podaří dosáhnout lepších výsledků.

S výběrem pomůže terapeut

Před lety začala Petra pracovat nejprve s nejrozšířenějšími květovými esencemi, takzvanými bachovkami. „Postupně jsem se dostala k dalším typům esencí, jako jsou třeba australské Love Remedies, nebo Indigo esence. Mají širší energetické rozpětí, čímž ovlivňují čakrový systém, meridiánový i limbický systém a také buněčnou paměť, a dle mého názoru umí často lépe podpořit řešení potíží dnešní doby.“ Vybrat tu pravou esenci však Petra Fritsch doporučuje za pomoci terapeuta.

„Když jsem později květové esence a jejich účinky poznala blíže, začala ve mě klíčit myšlenka, že by bylo fajn mít k dispozici také něco, co bude působit na širší spektrum potíží. Inspirovaly mne v zahraničí používané směsi,“ říká.

Na základě zkušeností s klienty začala Petra základní esence kombinovat a dnes vyrábí více než 30 druhů funkčních esenciálních směsí, jež často charakterizují jejich názvy, jako například Komunikace, Změny, Odvaha, nebo Hurá do školy. „Povedlo se to i díky pomocí přátel a jiných terapeutů s nimiž spolupracuji, a s nimiž jsem účinky konzultovala a zkoušela,“ dodává.

Harmonizují a neublíží

Jemné květové esence i jejich kombinace harmonizují tělo i psychiku a pomáhají tak v mnoha situacích. „Rozhodně neublíží, jsou vhodné pro děti i v těhotenství, mohou pomoci zpracovat třeba strach z porodu nebo trauma z potratu,“ říká terapeutka, jež zaznamenává úspěchy doplňkové terapie i v případě nejrůznějších potíží s emoční neplodností. Oficiálně jsou květové esence potravinovým doplňkem, zpětná vazba, jež od klientů a terapeutů přichází, však dokládá, že pozitivně ovlivňují řadu obtíží na úrovni těla, mysli a duše.

Dnes Petra Fritsch pracuje s několika osvědčenými značkami květových a minerálních esencí i s širokou škálou jejich kombinací. S láskou ručně vyrábí také vonné svíčky a čakrové či tělové svíce. A protože zájem o květové esence a výrobky s jejich přídavkem stoupá jak mezi klienty, tak zejména mezi terapeuty z oblasti kineziologie kraniosakrální terapie či masáží, zprovoznila Petra vlastní e-shop.

Některé z jejich výrobků si už také našly cestu do alternativě nakloněných lékáren, či prodejen. „Je důležité, aby si lidé mohli vybrat, co je pro ně v danou chvíli nejprospěšnější, aby byli se vším v souladu. To platí pro výrobky i pro jakékoliv terapie a empatický, vnímavý terapeut, by v tomto směru měl být vždy nápomocný,“ uzavírá s úsměvem.