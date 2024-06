Nejočekávanější událost roku na Letišti Leoše Janáčka Ostrava je tady. Pravidelné spoje s Ryanair do španělské Málagy startují každé pondělí večer a ve čtvrtek ráno.

Další novinky na letišti v Mošnově, 4. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

Letos tak Mošnov čeká skutečně nabitá sezona s jednatřiceti destinacemi. „Z toho je třináct novinek, přičemž Málaga je nejžádanější,“ doplnila mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Takzvané inaugurační lety, tedy lety na nová místa, se v Mošnově uskutečnily hned čtyři za sebou během jediného týdne. Například tuzemská cestovka Čedok zajišťuje se společností Smartwings dopravu do italské Lamezia Terme, do Tirany v Albánii, tuniské Enfidhy, do Chania na řeckém ostrově Kréta, do Kavaly a na ostrov Thassos a Marsa Matruh v Egyptě. Na podzim se v jejich režii začnou vypravovat také lety na Kanárské ostrovy, konkrétně na Fuerteventuru. „A od prosince si pak cestující zaletí do exotických destinací – thajského Phuketu nebo na Mauricius,“ doplnila mluvčí Pustějovská.

Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours přinesly na ostravské letiště další novinky: Tureckou Egejskou riviéru a Dalamán, řecký ostrov Thassos, španělskou Murcii a Podgoricu v Černé Hoře. A nově tady mohou cestující využít nabídku zájezdů s cestovní kanceláří TUI do Bulharska, Řecka a Turecka.

Ostrava-Varšava

„I nadále bude LOT Polish Airlines létat na pravidelné lince Ostrava-Varšava, kde lze s jednoduchým přestupem pokračovat do dalších destinací v Evropě, severní Americe a Asii,“ podotkla Kateřina Pustějovská. V nabídce zůstává také Londýn zajišťovaný Ryanair.

„Na většinu míst je možné koupit jak zájezd, tak samostatnou letenku, a to vždy u letecké společnosti, která provozuje konkrétní let. V případě zájmu o letenku stačí provést rezervaci u společností Lot Polish Airlines, Ryanair, Smartwings nebo Air Montenegro,“ dodává mluvčí Letiště Leoše Janáčka Ostrava.